Μετά την Πελόζι και γερμανοί βουλευτές στην Ταϊβάν;

Επίσκεψη στην Ταϊβάν σχεδιάζει να πραγματοποιήσει στο τέλος Οκτωβρίου η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Γερμανίας.

Το ταξίδι της αντιπροσωπείας, το οποίο περιλαμβάνει ακόμη επισκέψεις στην Ιαπωνία και στο Χονγκ Κονγκ, είχε προγραμματιστεί πριν από την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Η επίσκεψη προγραμματίστηκε να λάβει χώρα μεταξύ 22 και 30 Οκτωβρίου και στην αποστολή αναμένεται να συμμετάσχουν μέλη και άλλων επιτροπών της Μπούντεσταγκ.

Σύμφωνα με τον Μίχαελ Μπραντ από Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), ο οποίος θα συμμετάσχει στην αποστολή, ενδεχόμενες αντιδράσεις του Πεκίνου «δεν αποτελούν λόγο ακύρωσης» της συμμετοχής του ή της επίσκεψης. «Η κινεζική ηγεσία πρέπει να προσέξει ώστε να μην εξελιχθεί απλώς σε έναν δράκο, ο οποίος εκτοξεύει απειλές στη διεθνή σκηνή. Χρειάζεται λίγη περισσότερη ασιατική πειθαρχία», δήλωσε ο κ. Μπραντ.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε προγραμματίσει και το 2020 επίσκεψη στην Ταϊβάν, ωστόσο χρειάστηκε να την ακυρώσει λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, μετέδωσε το dpa.

Σε συνέντευξη της στην DW, η πρόεδρος της Επιτροπής Αμυνας του γερμανικού κοινοβουλίου Μαρί Αγκνες Στρακ-Τσίμερμαν, από τους Φιλελευθέρους, κληθείσα να σχολιάσει την τεταμένη κατάσταση στην Ταϊβάν και την κλιμάκωση, με την οποία απειλεί η Κίνα, είπε πως θέλει κι η ίδια να επισκεφθεί την Ταϊβάν.

Σχετικά με την πολύκροτη επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι ανέφερε ότι πρέπει κανείς να την αποτιμήσει «αντικειμενικά, νηφάλια και με ηρεμία». Οπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «υπάρχει η πολιτική της μιας, ενιαίας Κίνας» την οποία πρέπει κανείς να σέβεται. «Η Ταϊβάν ανήκει στην Κίνα, όμως έχει διαφορετικό πολιτικό σύστημα» κατά τη Στρακ-Τσίμερμαν, η οποία πρόσθεσε ότι η επιθετικότητα της Κίνας είναι περιττή.

«Η Ταϊβάν είναι μια ισχυρή δημοκρατία. Της αξίζει να μας έχει στο πλευρό της. Οποιος πολιτικός θέλει να ταξιδέψει εκεί, δεν νοείται να πρέπει να ρωτήσει ή να μη ρωτήσει την Κίνα ή να κάνει πίσω και να πει “δεν το κάνουμε”. Δεν πρέπει να φτάσει η κατάσταση εκεί. Δεν πρέπει να εκφοβιστούμε. Θα πρέπει, με μετριοπάθεια βέβαια, να είναι εφικτό να μεταβαίνουμε στην Ταϊβάν για συζητήσεις και θα το πράξουμε» κατέληξε.

.@MAStrackZi has defended Nancy Pelosi's trip to Taiwan. There is no basis for China's threats, the chairwoman of the Bundestag's defense committee told DW. pic.twitter.com/1Z4eoXrMZt

— DW Politics (@dw_politics) August 3, 2022