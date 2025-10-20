Μέσω gov.gr από 20 Οκτωβρίου το σήμα για την άδεια δακτυλίου

Από τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, όσοι οδηγοί είναι κάτοχοι άδειας δακτυλίου έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκδίδουν μέσω του gov.gr το νέο ειδικό σήμα για ελεύθερη κυκλοφορία εντός του Δακτυλίου της Αθήνας για την περίοδο 2025 – 2026.

Επιπλέον, μπορούν να προσθέσουν το σήμα στο ψηφιακό τους πορτοφόλι Gov.gr Wallet στο κινητό τους, διευκολύνοντας τη γρήγορη και άμεση επίδειξή του.

Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν το νέο σήμα είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις», είτε απευθείας μέσω του daktylios.gov.gr εισάγοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Το σήμα διαθέτει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη αποστολή του ηλεκτρονικά ή την εκτύπωσή του. Η αυθεντικότητα του σήματος μπορεί να επιβεβαιωθεί γρήγορα μέσω της εφαρμογής επαλήθευσης εγγράφων στο docs.gov.gr/validate.

Υπογραμμίζεται ότι το σήμα μπορεί να εκδοθεί για οχήματα που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

-Εκ κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικά

-Εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου

-Εκ κατασκευής υβριδικά ηλεκτρικά

– Κατηγορίας Euro 6 και ταυτόχρονα με εκπομπές CO2 κάτω από 120 γρ./χλμ. (για οχήματα ταξινομημένα πριν το 2021) ή κάτω από 145 γρ./χλμ. (για οχήματα ταξινομημένα από το 2021 και μετά).

Διευκρινίζεται ότι οι έντυπες άδειες δακτυλίου των περιόδων 2023-2024 ή 2024-2025 ανανεώνονται αυτόματα για το 2025-2026, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Ωστόσο, οι πολίτες θα πρέπει να ανανεώσουν την ψηφιακή άδεια που έχει εκδοθεί μέσω gov.gr ή έχει αποθηκευτεί στο Gov.gr Wallet.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των οχημάτων αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αν και παρωχημένο, το μέτρο του Δακτυλίου της Αθήνας τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου και λήγει στις 24 Ιουλίου 2026. Οι ημέρες και ώρες εφαρμογής είναι: Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07:00 έως 20:00 και Παρασκευή από 07:00 έως 15:00.

