Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων κατά αμερικανικών βάσεων

Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σημειώθηκαν στο Ιράκ και στη Συρία, το τελευταίο 24ωρο, καθώς φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες είχαν απειλήσει πως θα εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.

Ο πρώτος στόχος ήταν η βάση Αΐν αλ Άσαντ, στο δυτικό Ιράκ, όπου σταθμεύουν αμερικανοί στρατιώτες και μέλη του διεθνούς συνασπισμού, η οποία δέχθηκε επίθεση με ρουκέτες και drones.

Αρκετές εκρήξεις σημειώθηκαν εντός των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Η αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ βρίσκεται στη δυτική επαρχία Ανμπάρ.

Στη νοτιοανατολική Συρία σημειώθηκε η δεύτερη επίθεση, στη βάση αλ-Τανφ, όπου βρίσκονται αμερικανικές δυνάμεις.

Ενα drone καταρρίφθηκε και ένα άλλο προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό στρατιωτικών.

Significant damage and a large fire is being reported at a pipeline near a U.S. forward operations base within the Al-Omar oilfields of northeastern #Syria following a rocket and drone attack. pic.twitter.com/N4Wm8MPHcQ

Η βάση βρίσκεται σε περιοχή που χρησιμοποιείται από φιλοϊρανικές ομάδες για τη μεταφορά όπλων στην Χεζμπολάχ, στον Λίβανο.

The US Government confirms that a Pentagon military employee has died during a drone attack on the American Ain al-Assad airbase in Iraq!!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/SeODCssvaI

🚨🚨🚨Update: US government official killed in Iraq!!!

Η συριακή αντιπολίτευση ανακοίνωσε ότι μία τρίτη επίθεση με drone σημειώθηκε εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στην ανατολική Συρία, όπου βρίσκονται επίσης αμερικανικά στρατεύματα.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι βάσεις που φιλοξενούσαν στρατεύματα του διεθνούς συνασπισμού γίνονταν συχνά στόχος επιθέσεων με ρουκέτες και drones. Ωστόσο από το καλοκαίρι το 2022, οι επιθέσεις αυτές είχαν καταλαγιάσει. Συνήθως σε τέτοιες επιθέσεις δεν ακολουθούσε ανάληψη ευθύνης. Οι ΗΠΑ απέδιδαν την ευθύνη σε οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη.

Περίπου 2.500 Αμερικανοί και άλλοι 1.000 στρατιωτικοί από χώρες-μέλη του διεθνούς συνασπισμού σταθμεύουν σήμερα σε τρεις βάσεις των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων.

Εξάλλου, σε ένα ξεχωριστό περιστατικό, το καταδρομικό «USS Carney» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, το οποίο έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, κατέρριψε τρεις πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Αμυνας, αντάρτες Χούτι εξαπέλυσαν την επίθεση «πιθανότατα κατά στόχων στο Ισραήλ». Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος του «USS Carney» ή μεταξύ αμάχων στο έδαφος, «εξ όσων γνωρίζουμε», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Αξιωματούχοι τους οποίους επικαλείται το Reuters, ανέφεραν νωρίτερα ότι το καταδρομικό δεν φαίνεται να αποτελούσε στόχο της επίθεσης, η οποία συνδέεται με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένο επίπεδο συναγερμό για απειλές που σχετίζονται με οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

The USS Carney, a Navy destroyer in the Red Sea, shot down multiple missiles launched by Iranian-backed Houthis in Yemen that the Pentagon said were potentially headed toward targets in Israel.

The ship intercepted three land attack cruise missiles and about eight drones,… pic.twitter.com/ZsR2i4A8s5

— ABC News (@ABC) October 19, 2023