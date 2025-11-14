Μερτς σε Χριστοδουλίδη: «Ναι» σε ευρωτουρκική προσέγγιση με τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης

Τη βούληση του Βερολίνου για περαιτέρω προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ενωσης με την Τουρκία, αλλά και την υποχρέωση τήρησης των Κριτηρίων της Κοπεγχάγης τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, εκφράζοντας την επιθυμία να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Κληθείς πάντως να σχολιάσει πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν περί «λύσης» δύο κρατών στην Κύπρο, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι, «εάν ο κ. Ερντογάν επιμένει για λύση δύο κρατών, η Τουρκία σίγουρα δεν θα έρθει κοντά στην ΕΕ, άρα από την Τουρκία εξαρτάται εάν θα έρθει κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Το σημαντικό είναι, συνέχισε ο κύπριος πρόεδρος, πως «ό,τι και αν λέει ο κ. Ερντογάν, η λύση του Κυπριακού είναι στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αρχών και αξιών της ΕΕ».

Ερωτώμενος μάλιστα σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ, ο επισήμανε ότι «για να μπορεί μια τρίτη χώρα να συμμετάσχει στο SAFE, θα πρέπει να έχει συμφωνία ασφάλειας με την ΕΕ και αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν έχει τέτοια συμφωνία».

Από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Βερολίνο REUTERS/Lisi Niesner

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά καταβάλλει «εντατικές» προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, «πάντα στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των αρχών και αξιών της ΕΕ» και ανέδειξε την ανάγκη ανάληψης πρωταγωνιστικού ρόλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, όπως είπε, «έχει τα εργαλεία και τα κίνητρα για να οδηγηθούμε σε μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγμάτων για το σύνολο του κυπριακού λαού, για την Τουρκία και τις ευρωτουρκικές σχέσεις και την ευρύτερη περιοχή».

Ο κύπριος πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι «εδώ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει η Γερμανία».

Από την πλευρά του ο καγκελάριος χαρακτήρισε τιμητική την έμφαση που αποδίδει η κυπριακή πλευρά στον ρόλο του Βερολίνου και προσωπικά του ιδίου και αναφέρθηκε σε διαφορετικές επιλογές και συγκεκριμένες προτάσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης, λόγω της καλής διμερούς σχέσης της Γερμανίας με την Τουρκία. «Τις προσεχείς εβδομάδες θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τα πρώτα βήματα προόδου. Και είμαι διατεθειμένος να αναλάβω αυτό το καθήκον και να βοηθήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε ο κ. Μερτς.

Σε ερώτηση σχετικά με την στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την στήριξη της Ουκρανίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης διευκρίνισε ότι η Λευκωσία δεν είναι αρνητική, ζητά όμως να βρεθεί η σωστή νομική οδός για αυτό. Με το βλέμμα μάλιστα στην ‘Αγκυρα τόνισε ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας – «όχι μόνο από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά και από όσους επιθυμούν θεσμικές σχέσεις με την ΕΕ».

Σε αυτό το θέμα, «μπορούν να γίνουν σαφώς περισσότερα», είπε χαρακτηριστικά.

Την παράκαμψη των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί καταδίκασε από την πλευρά του και ο Φρίντριχ Μερτς λέγοντας ότι η Τουρκία γνωρίζει τι περιμένουμε από αυτήν και ότι το θέμα συζητείται «συνεχώς» με την τουρκική πλευρά. Τάχθηκε μάλιστα υπέρ νέου πακέτου κυρώσεων, με στόχο να κλείσουν όλα τα κενά.

«Γνωρίζουμε ότι οι κυρώσεις λειτουργούν», πρόσθεσε και, αναφερόμενος και πάλι στην Τουρκία, έκανε λόγο για «σημαντικό» εταίρο και σύμμαχο, αναγνώρισε τον ρόλο της στην Γάζα, αλλά τόνισε: «Αν θέλει όμως την επαφή της και την εντατικοποίηση της επαφής της, πρέπει να τηρήσει τα Κριτήρια Κοπεγχάγης, τα οποία είναι ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου».

«Ενημέρωσα τον καγκελάριο για τις προσπάθειές μας να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίσαμε ότι η συγκεκριμένη, χειροπιαστή συμβολή της Τουρκίας αποτελεί καθοριστικό στοιχείο των σχέσεων ΕΕ–Τουρκίας. Κύπρος και Γερμανία είναι ευρωπαίοι εταίροι και σύμμαχοι. Μια εταιρική σχέση που θα συνεχίσει να ενισχύεται και να προοδεύει», ανέφερε σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Working visit in Berlin today, ahead of the Cyprus Presidency of the Council of the EU. Discussed with Chancellor Merz key priorities on our EU agenda. – advancing negotiations for the new MFF

– ⁠bolstering EU competitiveness & progressing on simplification

– ⁠supporting… pic.twitter.com/OsX7XyTukm — NikosChristodoulides (@Christodulides) November 14, 2025

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News