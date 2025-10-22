Μερτς: Οι μετανάστες «καταστρέφουν» το αστικό τοπίο

Μία μάλλον ατυχής δήλωση του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για τους μετανάστες και ακολούθως για τις «κόρες που τους φοβούνται», προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, με τον γερμανικό Τύπο να τον κατακεραυνώνει.

Ο Μερτς μιλώντας στο Βρανδεμβούργο υποστήριξε ότι παρά το ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των νέων μεταναστών, αυτοί εξακολουθούν να αποτελούν «πρόβλημα στο αστικό τοπίο». Η δήλωση αυτή προκάλεσε τις πρώτες αντιδράσεις, με μέλη της κυβέρνησης να τον στηρίζουν.

Ομως ο καγκελάριος δεν φαίνεται να «τρόμαξε» από τις αντιδράσεις και προχώρησε τη σκέψη –και τις δηλώσεις του- ένα βήμα πιο πέρα, τονίζοντας ότι «Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Οποιος ρωτήσει την κόρη του, θα λάβει πιθανώς μια αρκετά καθαρή και σαφή απάντηση για το τι εννοούσα με τη δήλωσή μου» ανέφερε ο Μερτς,

Σύμφωνα με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, η στάση αυτή του γερμανού καγκελάριου προκαλεί τη διοργάνωση διαδηλώσεων σε όλη τη Γερμανία. Ηδη την Τρίτη 21/10περίπου 2.000 γυναίκες συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά των Χριστιανοδημοκρατών στο Βερολίνο με σύνθημα «Εμείς είμαστε οι κόρες».

Επίθεση από τα ΜΜΕ

«Ο Μερτς δεν είναι φεμινιστής – Στο όνομα των θυγατέρων», σημειώνει σε σχόλιό της η εφημερίδα taz του Βερολίνου. Οπως παρατηρεί η εφημερίδα, μετά τις δηλώσεις περί «αστικού τοπίου», ο γερμανός καγκελάριος είχε τη δυνατότητα να ανασκευάσει αυτή τη δήλωση με μια συνέντευξή του, αλλά αντίθετα επέμεινε στις θέσεις του αναφερόμενος στη συνέχεια στις «κόρες».

Σύμφωνα με την taz, «ο καγκελάριος προσπαθεί σοβαρά να εμφανιστεί ως ο προστάτης των θυγατέρων της χώρας. Ομως αν έχει αποδείξει κάτι στο παρελθόν ο Μερτς είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει η προστασία των γυναικών. Απλώς χρησιμοποιεί την κάθε κόρη ως μια υποθετική μάρτυρα προκειμένου να δικαιολογήσει μια ρατσιστική δήλωση».

Πάντως όπως σημειώνει το σχόλιο, «αν ο Μερτς άκουγε πραγματικά τις κόρες της χώρας, θα αντιλαμβανόταν ότι το αφήγημά του καταρρέει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι νέες γυναίκες έχουν μικρή πιθανότητα να ψηφίσουν Χριστιανική Ενωση. Ο Μερτς δεν τις ακούει, απλώς τις χρησιμοποιεί ως ρητορικό σχήμα. Ο Μερτς επίσης δεν αναφέρεται σε όλες τις κόρες. Πιθανότατα αδιαφορεί για εκείνες τις κόρες που βιώνουν ρατσισμό, ακριβώς επειδή οι δηλώσεις του προωθούν περαιτέρω την εικόνα του επικίνδυνου ξένου (…)».

Το δίκτυο MDR από την ανατολική Γερμανία επικαλείται την ανάλυση του επικοινωνιολόγου Γιοχάνες Χίλγε, ο οποίος εντοπίζει αντιφάσεις στον λόγο του Μερτς: «από τη μια πλευρά ο Μερτς βλέπει ως βασικό αντίπαλο την AfD, από την άλλη πλευρά προσεγγίζει ολοένα περισσότερο ρητορικά το κόμμα αυτό».

Οπως επισημαίνει ο Χίλγε, «αυτή η αντίφαση οδηγεί στην απώλεια της αξιοπιστίας του. Αυτό είναι στην ουσία το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν καγκελάριο», αναφέρει το δημόσιο δίκτυο. Ο Γερμανός επικοινωνιολόγος για τον Μερτς:

«Ενας καγκελάριος δεν είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης που εκ θέσεως μπορεί να πολώσει λίγο ή να οξύνει τις θέσεις του. Ενας καγκελάριος είναι κάποιος που πρέπει να καθοδηγεί τους πάντες, που πρέπει να συμφιλιώνει, να χτίζει γέφυρες – ακόμη και σε επίπεδο ρητορικής».

Από την πλευρά της η βερολινέζικη εφημερίδα Berliner Morgenpost σχολιάζει: «(…) πολλές κόρες δεν έχουν πραγματικά καμία διάθεση να κυκλοφορούν το βράδυ στην πόλη και παρενοχλούνται από κάθε είδους άνδρες: από μάτσο τύπους με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο, από τοξικομανείς νεοναζί, από μεθυσμένες παρέες νέων. Πέρα από αυτά, ένας καγκελάριος οφείλει να είναι ακριβής: Ναι, η εικόνα της πόλης έχει αλλάξει εδώ και 30 χρόνια. Και ναι, αυτό οφείλεται στη μετανάστευση. Αλλά ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα κύριε Μερτς; Οι εγκληματίες αλλοδαποί; Το τουρκικό σούπερ μάρκετ; Η παρέα εφήβων όπου κανένας δεν είναι πια ξανθός; Ο Μερτς είναι ασαφής και έτσι αφήνει περιθώριο για προκαταλήψεις. Και αυτό είναι εμπρηστικά επικίνδυνο».

