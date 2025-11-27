Μέρκελ: Αποτύχαμε συνολικά να αποτρέψουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Ανγκελα Μέρκελ, απέρριψε τις κατηγορίες ότι απέδωσε εν μέρει στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής την ευθύνη για το ξέσπασμα του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Πρέπει να το χαρακτηρίσει κανείς fake news, με την έννοια ότι κάτι τέτοιο δεν ειπώθηκε ποτέ», δήλωσε η Μέρκελ σε συνέντευξη στο γερμανικό δημόσιο δίκτυο Phoenix, υποστηρίζοντας ότι τα λόγια της διαστρεβλώθηκαν.

«Ηταν απλώς μια συζήτηση για τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, όπως ακριβώς παρουσιάζεται και στο βιβλίο μου «Freiheit» (Ελευθερία). Για έναν ολόκληρο χρόνο, κανείς δεν είχε πρόβλημα… Και ξαφνικά προκλήθηκε μεγάλος θόρυβος, επειδή πλέον ελάχιστοι διαβάζουν την πρωτογενή πηγή», είπε.

Στην ερώτηση αν εννοούσε πως η Πολωνία ή οι Βαλτικές χώρες φέρουν ευθύνη για την έναρξη του πολέμου, η Μέρκελ απάντησε: «Οχι. Ολοι αποτύχαμε –εγώ, όλοι οι υπόλοιποι– να αποτρέψουμε αυτόν τον πόλεμο, ακόμη και στις συνομιλίες μας με τους Αμερικανούς».

Σε συνέντευξη τον Οκτώβριο στο ουγγρικό μέσο Partizán η Μέρκελ είχε αναφερθεί στην άρνηση της Πολωνίας και των Βαλτικών χωρών να επιτρέψουν άμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε εκείνη, τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε απάντηση στη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία το καλοκαίρι του 2021, έγραψε το Politico.

Οι ηγέτες των χωρών της Βαλτικής και της Πολωνίας αντέδρασαν έντονα στις δηλώσεις αυτές, ερμηνεύοντάς τες ως έμμεση μεταφορά μέρους της ευθύνης τους για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έξι μήνες αργότερα.

Η Μέρκελ διευκρίνισε περαιτέρω εκείνη τη θέση της, λέγοντας: «Λίγες ημέρες προτού καταθέσω αυτή την πρόταση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Απλώς δεν θεωρούσα σωστό το ότι οι Ευρωπαίοι δεν επιδιώκαμε επίσης μια συνομιλία με τον Πούτιν, αφήνοντας το θέμα αποκλειστικά στη διαχείριση της αμερικανικής κυβέρνησης».

«Γι’ αυτό υποστήριξα αυτή τη νέα πρόταση και υπήρξαν αντιδράσεις», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι στη δήλωσή της δεν υπήρχε καμία «απόδοση ενοχής» για την ευθύνη του πολέμου.

