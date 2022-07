Μενέντεζ σε Φλώρο: Υποστήριξη στους διαρκείς δεσμούς με τους Ελληνες

Με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ συναντήθηκε στην Ουάσινγκτον ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στις ΗΠΑ.

Με ανάρτησή του , ο κ. Φλώρος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Συζητήσαμε για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, για τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ και για τη συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας».

Από τη μεριά του ο αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος έστειλε την Τετάρτη και νέο μήνυμα στην Τουρκία για τα F-16, εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση με τον έλληνα αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο Μενέντεζ, «επιβεβαίωσα την υποστήριξή μου στους διαρκείς δεσμούς μας με τους έλληνες εταίρους και την εκτίμησή μου για τον κεντρικό ρόλο της Ελλάδας στη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας και οικονομικής ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο»

Honored to meet with General Konstantinos Floros, Chief of the Hellenic National Defense Staff. Affirmed my support for our enduring ties with Hellenic partners & appreciation for Greece’s pivotal role in securing regional security & economic prosperity in the Eastern Med. pic.twitter.com/IThcm7jDhE

