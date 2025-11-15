Μενδώνη: Σχέδιο για την ανασύσταση και ανάπτυξη της ελληνικής χειροτεχνίας

Στην ημερίδα «Η Αναπτυξιακή Δυναμική της Ελληνικής Χειροτεχνίας: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον», που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, παραβρέθηκε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, παρουσιάζοντας το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου για την ανασύσταση και ενίσχυση της ελληνικής χειροτεχνίας, ενός τομέα που συνδέεται άρρηκτα με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Η ημερίδα εντάσσεται στο έργο «Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής Πρότυπης Στρατηγικής Ανασύστασης, Ανάπτυξης και Επαναπροσδιορισμού της Ελληνικής Χειροτεχνίας», το οποίο υλοποιείται από το υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

«Η χειροτεχνία δεν είναι κατάλοιπο, αλλά ζωντανή δημιουργική δύναμη»

Στην ομιλία της, η υπουργός υπογράμμισε ότι από το 2019 το ΥΠΠΟ έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, με συστηματικές εγγραφές στον Εθνικό και στον Παγκόσμιο Κατάλογο της UNESCO.

«Η άυλη κληρονομιά δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Συμπυκνώνει ταυτότητα, παραδόσεις, αξίες και βιώματα», τόνισε η κυρία Μενδώνη, εξηγώντας ότι η χειροτεχνία αποτελεί έκφανση αυτής της παράδοσης που μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και αναζωογόνησης των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη συνδυασμού παραδοσιακής τέχνης και σύγχρονης τεχνολογίας, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο στήριξης και όχι απειλή για τους τεχνίτες.

Η συμβολή των πανεπιστημίων και το νέο πλαίσιο στήριξης

Καθοριστική χαρακτήρισε η υπουργός τη συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Δυτικής Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας, για τη διαμόρφωση ενός πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος, χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης, που δίνει επιστημονική τεκμηρίωση και προοπτική στις παραδοσιακές τέχνες.

Η υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε επίσης τη σημασία της χειροτεχνίας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, επισημαίνοντας ότι μπορεί να αποτελέσει πηγή εισοδήματος και δημιουργική απασχόληση για νέους που θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους.

Παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου και η επόμενη μέρα

Κατά την ημερίδα παρουσιάστηκε το συνολικό στρατηγικό σχέδιο για την ανασύσταση και ανάπτυξη της ελληνικής χειροτεχνίας, καθώς και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των τριών πανεπιστημίων. Συζητήθηκε επίσης ο ρόλος της χειροτεχνίας στη σύγχρονη δημιουργική οικονομία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και φορέων της χειροτεχνίας.

Ακολούθως, η υπουργός επισκέφθηκε τη Δομή Κατάρτισης Υφαντικής στο Μέκειο Οικοτροφείο Ιωαννίνων, όπου συνομίλησε με εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, παρακολούθησε μαθήματα και είδε από κοντά δημιουργίες των συμμετεχόντων. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναπαράσταση του μύθου της Αράχνης από μαθητές Δημοτικού.

Επιθεώρηση εργασιών στο Τζαμί της Καλούτσιανης – Ενα μνημείο που αναγεννάται

Η επίσκεψη της υπουργού στα Ιωάννινα ολοκληρώθηκε με αυτοψία στο έργο αποκατάστασης του Τζαμιού της Καλούτσιανης, το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και προϋπολογισμό 2,2 εκατ. ευρώ.

Η κυρία Μενδώνη εξήρε τη συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τόνισε ότι το μνημείο αναμένεται να αποδοθεί σύντομα στην τοπική κοινωνία, προσθέτοντας ότι η ολοκλήρωσή του «δίνει προστιθέμενη αξία στη γειτονιά και στην πόλη».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News