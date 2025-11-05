Μενδώνη στη UNESCO: Η ελληνική γλώσσα έχει οικουμενική ακτινοβολία

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στο πλαίσιο των εργασιών της 43ης Γενικής Συνόδου της UNESCO στη Σαμαρκάνδη, παρέστη και απηύθυνε ομιλία στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία του Οργανισμού, με αφορμή την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

Η ημερομηνία συμπίπτει με τον θάνατο του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού το 1857 και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ημέρα τιμής στη γλώσσα που διαμόρφωσε καθοριστικά τη σκέψη, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό του δυτικού κόσμου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν υπουργοί, καθώς και δεκάδες πρέσβεις και μόνιμοι αντιπρόσωποι χωρών-μελών της UNESCO.

Μετά την προβολή των μηνυμάτων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, η Λίνα Μενδώνη τόνισε στην ομιλία της ότι η ελληνική γλώσσα διαθέτει οικουμενική ακτινοβολία και διαχρονικότητα, καθώς ομιλείται και γράφεται αδιάλειπτα για σχεδόν τέσσερις χιλιετίες.

Οπως ανέφερε, πρόκειται για την αρχαιότερη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα με συνεχές και τεκμηριωμένο γραπτό παρελθόν. Στο πέρασμα των αιώνων η ελληνική γλώσσα εξελίχθηκε, χωρίς ποτέ να αποκοπεί από τις ρίζες της, καταλήγοντας στη σημερινή κοινή νεοελληνική, η οποία εξακολουθεί να τροφοδοτείται δημιουργικά από τις παλαιότερες μορφές της.

«Δεν μιλούμε τη γλώσσα του Ομήρου ή του Σοφοκλή, αλλά η αττική διάλεκτος, που εξελίχθηκε στην ελληνιστική κοινή, αποτελεί τη βάση της νεοελληνικής», σημείωσε η υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορική συνέχεια της γλώσσας είναι μια «απτή πραγματικότητα με οικουμενικό δυναμισμό».

Η κυρία Μενδώνη επισήμανε ότι όλες οι γλώσσες αποτελούν φορείς της μνήμης και του πολιτισμού των λαών, ωστόσο η ελληνική, με τη μακραίωνη ιστορία και την καθοριστική συμβολή της στην ανάπτυξη της επιστήμης, της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας, υπήρξε και παραμένει κατ’ εξοχήν εργαλείο επικοινωνίας, ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης των πολιτισμών της ανθρωπότητας.

«Η ακτινοβολία της ελληνικής έγκειται στην εδραίωσή της ως ιδανικού οχήματος για την έκφραση των προϊόντων της ανθρώπινης διάνοιας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η επιστημονική ορολογία σε πολλούς τομείς έχει τις ρίζες της σε ελληνικούς όρους και έννοιες, συμβάλλοντας στη συστηματοποίηση της γνώσης και την εξέλιξη της έρευνας.

Σε αυτό το σημείο, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ξενοφώντα Ζολώτα κατά την περίφημη ομιλία του το 1959, η Λίνα Μενδώνη μίλησε στα αγγλικά χρησιμοποιώντας αποκλειστικά λέξεις ελληνικής προέλευσης, προκειμένου να αναδείξει έμπρακτα τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική γλώσσα συνεχίζει να εμπλουτίζει τη διεθνή επιστημονική και τεχνολογική ορολογία. Η πρωτοβουλία της ενθουσίασε το ακροατήριο, επιβεβαιώνοντας τη ζωντανή και παγκόσμια επιρροή της ελληνικής.

Κλείνοντας την ομιλία της, η υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε ότι οι σημερινοί Ελληνες αισθάνονται υπερηφάνεια για τη γλώσσα τους, όχι επειδή τους «ανήκει» αποκλειστικά, αλλά επειδή έχουν αναλάβει τον ρόλο των θεματοφυλάκων της.

«Είμαστε υπερήφανοι για τη γλώσσα που μας έδωσαν ελληνική», είπε, παραπέμποντας στον Οδυσσέα Ελύτη.

«Υπερήφανοι, διότι η ελληνική δεν είναι μόνο η μητρική μας γλώσσα. Είναι μια οικουμενική παρακαταθήκη που οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να μεταδώσουμε», κατέληξε.

