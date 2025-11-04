Μενδώνη: Κάλεσμα στα κράτη μέλη της UNESCO να στηρίξουν το εθνικό αίτημα για επανένωση των Γλυπτών

Το πάγιο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα επανέφερε η Ελλάδα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της UNESCO που διεξάγεται στη Σαμαρκάνδη, για πρώτη φορά εκτός έδρας.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στην έναρξη της παρέμβασής της κάλεσε τα κράτη-μέλη να στηρίξουν τον εθνικό στόχο, διατυπώνοντας εκ νέου τη σταθερή θέση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τα Γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν στη γενέτειρά τους.

Οπως τόνισε, ο Παρθενώνας δεν αποτελεί μόνο ελληνικό μνημείο, αλλά παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο δημοκρατίας και δημιουργικής υπεροχής. «Η θέση μας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει ακλόνητη. Πρόκειται για ένα μοναδικό καλλιτεχνικό σύνολο που πρέπει να εκτεθεί ενιαίο στο Μουσείο της Ακρόπολης, στην Αθήνα», υπογράμμισε η υπουργός.

Και πρόσθεσε: « Ο Παρθενώνας, σύμβολο του Δυτικού Πολιτισμού, πρέπει να ανακτήσει την ακεραιότητά του. Καλούμε όλα τα κράτη-μέλη της UNESCO να παράσχουν τη στήριξή τους σε αυτόν τον δίκαιο και βαθιά συμβολικό σκοπό».

Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε, επίσης, στην παγκόσμια απειλή της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Η Ελλάδα έχει αναλάβει σειρά εθνικών και διεθνών πρωτοβουλιών, με πρόσφατο παράδειγμα την έκδοση της Ελληνικής Κόκκινης Λίστας Πολιτιστικών Αγαθών, ένα εργαλείο ενημέρωσης και πρόληψης που στοχεύει στην αποτροπή της εμπορίας αρχαιοτήτων.

Παράλληλα, η χώρα συνέβαλε στη δημιουργία του Εικονικού Μουσείου Κλεμμένων Πολιτιστικών Αγαθών της UNESCO, το οποίο αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για να αναδείξει το μέγεθος των απωλειών που προκαλούνται από την πολιτιστική λεηλασία.

Σε αναδρομή στο έργο της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η υπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για την ένταξη των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας την καθοριστική πολιτιστική τους αξία για τη Μεσόγειο και τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Ανέδειξε, επίσης, τη νέα υποψηφιότητα της Ελλάδας, της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου, «ένα φυσικό και πολιτιστικό ορόσημο που ενώνει τη μοναδική βιοποικιλότητα με την ιερή κατοικία των 12 Θεών της ελληνικής μυθολογίας».

Η Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά το Πρόγραμμα Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO και φιλοξενεί ήδη εννέα τέτοια γεωπάρκα, ενώ προωθεί τη συμμετοχή χωρών της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής που παραμένουν υποεκπροσωπούμενες στον θεσμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση και στη σύνδεσή της με τον πολιτισμό. Η Ελλάδα προωθεί την εφαρμογή της ΑτζένταςΕκπαίδευση 2030 της UNESCO, στοχεύοντας στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ενεργούς πολιτειότητας στους μαθητές.

Η συμμετοχή της χώρας στη Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση και η ανάπτυξη προγραμμάτων, όπως «Ζωντανή Κληρονομιά» ενθαρρύνουν τη νέα γενιά να προσεγγίσει ενεργά την πολιτιστική κληρονομιά.

Σημαντική στιγμή της φετινής Συνέλευσης αποτέλεσε η αναγνώριση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, γεγονός που χαιρετίστηκε από την ελληνική αντιπροσωπεία. «Ο εορτασμός της Ελληνικής Γλώσσας είναι πάνω απ’ όλα εορτασμός της πολυγλωσσίας», ανέφερε η κυρία Μενδώνη, ευχαριστώντας τις χώρες που στήριξαν την πρόταση.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, εξέφρασε την εκτίμησή της στην απερχόμενη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Ωντρέ Αζουλέ, και συνεχάρη τον νέο Γενικό Διευθυντή, Khaled El-Enany, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα ηγεσία θα συνεχίσει τη σταθερή υπεράσπιση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ελληνική αντιπροσωπεία αποτελείται από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου, τη γενική γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών Μάιρα Μυριγιάννη και τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, πρέσβη Γιώργο Κουμουτσάκο.

