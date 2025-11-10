Μενδώνη: Η κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά για την επανένωση των Γλυπτών

Η κυβέρνηση «εργάζεται ομόψυχα και μεθοδικά» για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, διαβεβαίωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, από το βήμα της Βουλής, τονίζοντας πως «ο στόχος είναι πιο κοντά από ποτέ μέσα στην πεντηκονταετία».

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, σχετικά με το πρόσφατο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην Duveen Gallery του Βρετανικού Μουσείου – την αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά- η υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση της επιστροφής «εξαιρετικά δύσκολη», επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο απαιτούν «χρόνο, υπομονή και συστηματική δουλειά».

Υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση ακολουθεί συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία «δεν μπορεί να αποκαλύπτεται δημόσια». «Οταν μία διαπραγμάτευση γίνεται υπό το φως του ήλιου και γνωστοποιείς τα επιχειρήματά σου, έχεις ήδη απολέσει μέρος του διαπραγματευτικού σου πλεονεκτήματος», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο επίμαχο δείπνο, η υπουργός τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες «αντιστρατεύονται την ασφάλεια και την ακεραιότητα των Γλυπτών» και τελικά «ενισχύουν τα επιχειρήματα της Ελλάδας για την ανάγκη της επανένωσης».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τα πρόσφατα περιστατικά κλοπών και τα κενά ασφαλείας στο Βρετανικό Μουσείο έχουν αποδυναμώσει περαιτέρω τη θέση του. «Τα επιχειρήματα της βρετανικής πλευράς έχουν καταρριφθεί προ πολλού», δήλωσε.

Σύμφωνα με την υπουργό, η διεθνής δυναμική υπέρ της επιστροφής είναι πλέον ισχυρότερη από ποτέ. «Στην UNESCO, από το 1982 μέχρι το 2021 λαμβάναμε μόνο συστάσεις. Η πρώτη ουσιαστική απόφαση ήταν το 2021», είπε, προσθέτοντας ότι κατά την πρόσφατη Γενική Διάσκεψη της UNESCO, η πλειονότητα των κρατών –μέσω των υπουργών Πολιτισμού– τάχθηκε υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών.

Για το ελληνικό αίτημα η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι «οι επαναπατρίσεις τμημάτων από το γλυπτό διάκοσμο που έχουν γίνει, τα κενά ασφαλείας που έχουν αποκαλυφθεί του Βρετανικού Μουσείου, η εσφαλμένη προσέγγιση που έχει για την αξία και τη μοναδικότητα των Γλυπτών, αυτά όλα αυξάνουν εκθετικά την δυναμική που έχει αποκτήσει διεθνώς το ελληνικό αίτημα».

Η υπουργός απάντησε ότι «τίποτα από όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια δεν έγινε τυχαία» και πως η Ελλάδα εδώ και έξι χρόνια πρωτοστατεί διεθνώς για το θέμα. «Δεν υπάρχει διεθνές φόρουμ στο οποίο να μην φέρνουμε το ζήτημα», είπε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, επέκρινε τη μυστικότητα που –όπως υποστηρίζει– χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης. «Την ώρα που καταγράφονται όλα αυτά, το Βρετανικό Μουσείο οργανώνει δείπνα μπροστά στα Γλυπτά, σαν να πρόκειται για ιδιωτική διακοσμητική συλλογή», τόνισε ο βουλευτής, υποστηρίζοντας ότι η μυστική διπλωματία επιτρέπει στη βρετανική πλευρά να κερδίζει χρόνο και να αποφεύγει ουσιαστικές δεσμεύσεις. Ρώτησε δε αν η κυβέρνηση σκοπεύει να αναθεωρήσει τη στρατηγική της, προκειμένου να αξιοποιηθεί το ευνοϊκό διεθνές momentum.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News