Μελόνι εναντίον Placebo: Ο Μόλκο την αποκάλεσε φασίστρια και αυτή απαντά με μήνυση

Η Τζόρτζια Μελόνι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά του τραγουδιστή του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Placebo, αφού την αποκάλεσε «φασίστρια» κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας κοντά στο Τορίνο τον περασμένο μήνα.

Η ιταλίδα πρωθυπουργός σκοπεύει να μηνύσει τον Μπράιαν Μόλκο, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ.

Το συγκρότημα είχε εμφανιστεί στο φεστιβάλ Sonic Park στο Στουμπινίγκι έξω από το Τορίνο στις 11 Ιουλίου, όταν ο Μόλκο έκανε τα σχόλια για τη Μελόνι.

Μπροστά σε περίπου 5.000 θεατές και μιλώντας στα ιταλικά, την αποκάλεσε ρατσίστρια και φασίστρια, ενώ χρησιμοποίησε και άλλες υβριστικές φράσεις εναντίον της.

Ο Μόλκο ζήτησε επίσης περισσότερα δικαιώματα για τους τρανσέξουαλ και τα μη δυαδικά άτομα.

Στη συναυλία υπήρχαν κάποιοι που βιντεοσκόπησαν το ξέσπασμα του καλλιτέχνη και τα βίντεο κυκλοφόρησαν ευρέως. Επίσης, η αστυνομία που υπήρχε για τη διασφάλιση της τάξης, ανέφερε το περιστατικό στην αρμόδια εισαγγελία.

During the Stupinigi Sonic Park, the Placebo lead singer Brian Molko calls PM Giorgia Meloni 'racist, fascist', concluding 'fuck you'.

