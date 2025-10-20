Μειωμένος ο ΕΝΦΙΑ του 2026 για εκατομμύρια φορολογούμενους

Μικρότερος θα είναι ο «λογαριασμός» του ΕΝΦΙΑ για αρκετούς φορολογούμενους, βάσει των νέων δεδομένων που φέρει το υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο.

Η βασική αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ του 2026, όπως σημειώνει ρεπορτάζ του ertnews.gr, αφορά όσους έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Για τους φορολογούμενους αυτούς ο φόρος θα μειωθεί κατά 50% το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027.

Η μείωση αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) επί της κύριας κατοικίας και με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Συνεπώς, οι φορολογούμενοι δικαιούνται την απαλλαγή του 50% του φόρου μόνο για την κύρια κατοικία τους και εφόσον η αξία της δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Στην περίπτωση που κατέχουν και άλλα ακίνητα, όπως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, οικόπεδα και αγροτεμάχια ή η κύρια κατοικία υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί χωρίς την έκπτωση 50%.

Το μέτρο καλύπτει συνολικά 12.720 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 2.156.631 κατοίκους.

Την ίδια ώρα η έκπτωση θα ξεπεράσει το 50% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα ασφαλίσουν τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές (η επιπλέον έκπτωση φτάνει το 20%). Οσοι έχουν δηλώσει χαμηλά εισοδήματα δικαιούνται την έκπτωση 50% επί του συνολικού ΕΝΦΙΑ.

Περίπου 900.000 φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση έως 50% ή ακόμα και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ από την πληρωμή του φόρου απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ, συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ, θα φτάσει σε πάνω από επτά εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων στις αρχές Μαρτίου 2026 για να εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Στα 778 δισ. ευρώ η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων

Οπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ του 2025 που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η αξία της περιουσίας των Ελλήνων αυξήθηκε κατά έξι δισ. ευρώ σε έναν χρόνο, με το συνολικό μέγεθος να αγγίζει τα 778 δισ. ευρώ.

Η αύξηση της αξίας προέκυψε κυρίως από την οικοδομική δραστηριότητα, καθώς οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων παρέμειναν αμετάβλητες την περασμένη χρονιά.

Στην περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων. Η συνολική αντικειμενική αξία της ανέρχεται 410,97 δισ. ευρώ. Στα ακίνητα της περιφέρειας αντιστοιχεί ΕΝΦΙΑ ύψους 1,218 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 53% της συνολικής βεβαίωσης για το 2025.

Στη δεύτερη θέση ως προς την αξία των ακινήτων βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία με 101,9 δισ. ευρώ και στην τρίτη η Κρήτη, με 42,1 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία με 10,2 δισ. ευρώ, το Βόρειο Αιγαίο με 11,4 δισ. ευρώ και η Ηπειρος με 17,8 δισ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News