Μέγκαν – Χάρι: «Ταφόπλακα» στο brand «Sussex Royal» με απόφαση της Ελισάβετ

Μετά το Megxit, o πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν και τον τίτλο τους ως «Sussex Royal», καθώς η βασίλισσα Ελισάβετ και οι σύμβουλοί της αποφάσισαν ότι δεν μπορεί πλέον το ζευγάρι να έχει βασιλικό τίτλο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, μετά από μακρές και πολύπλοκες συνομιλίες, η βασίλισσα Ελισάβετ και οι ανώτεροι υπάλληλοί της συμφώνησαν ότι δεν είναι πλέον εφικτό για την Μέγκαν Μαρκλ και τον Χάρι να διατηρήσουν την λέξη «royal» – δηλαδή «βασιλικός» – στο brand τους.

Το ζευγάρι έχει ήδη ξοδέψει χιλιάδες βρετανικές λίρες προκειμένου να φτιάξουν μία ιστοσελίδα με όνομα Sussex Royal, ως συμπλήρωμα τον εξαιρετικά δημοφιλή λογαριασμό τους στο Instagram.

Επίσης, έχει κινηθεί για τη νομική κατοχύρωση του ίδιου τίτλου ως εμπορικού σήματος για μια σειρά προϊόντων και δραστηριοτήτων, από είδη ένδυσης έως είδη γραφικής ύλης.

Πλέον, όπως τονίζει η Daily Mail, έχει καταστεί σαφές ότι η Μέγκαν και ο Χάρι θα πρέπει να προχωρήσουν σε άμεσο re-branding με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

«Η εξέλιξη θεωρείται ότι αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τους Sussexes, οι οποίοι τώρα πρέπει να αρχίσουν ξανά να καταχωρούν τα πάντα κάτω από ένα νέο brand – από την ιστοσελίδα τους μέχρι τη νέα φιλανθρωπία τους», σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Αυτό σημαίνει ότι Χάρι και Μέγκαν πρέπει να αλλάξουν το λογότυπο που δημιούργησαν και τον τίτλο που κατοχύρωσαν ξοδεύοντας πολλές χιλιάδες λίρες.

Έτσι, το instagram και η ιστοσελίδα του ζεύγους πρέπει να αλλάξει άμεσα.

Παράλληλα, ματαιώνονται και τα σχέδια του ζευγαριού να δημιουργήσουν brand με διάφορα προϊόντα για να πουλάνε ρούχα, αντικείμενα και διάφορα είδη.

Τέλος, το ζευγάρι είναι υποχρεωμένο να αλλάξει και το όνομα του φιλανθρωπικού του ιδρύματος «Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex».

«Η λέξη Royal δεν ανήκει στην Ελισάβετ»

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, Χάρι και Μέγκαν Μάρκλ, έδωσαν το Σάββατο το βράδυ τη δική τους απάντηση, μέσα από τον ιστότοπο sussexroyal.com, στο αίτημα της Ελισάβετ.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, παρόλο που η λέξη «βασιλικός» δεν ανήκει αποκλειστικά στη βασίλισσα και κακώς εκείνη απαιτεί να την εγκαταλείψουν, δεσμέυονται ότι θα σταματήσουν να τη χρησιμοποιούν μετά την άνοιξη του 2020.

«Συμφωνήθηκε ότι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός τους, όταν ανακοινωθεί επισήμως αυτήν την άνοιξη, δεν θα ονομάζεται Sussex Royal Foundation», γνωστοποίησε μια εκπρόσωπος Τύπου του ζευγαριού.

«Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ δεν προτίθενται να χρησιμοποιούν το SussexRoyal σε οποιοδήποτε πεδίο μετά την Άνοιξη του 2020».