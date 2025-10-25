Μεγάλο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αττική – Σε εξέλιξη 54 έργα

Η Αττική επιχειρεί να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση και τις ολοένα εντονότερες πλημμυρικές απειλές, ενεργοποιώντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

Με τον Κηφισό και τα εκατοντάδες ρέματα , πολλά από τα οποία παραμένουν «κρυμμένα» μέσα στον αστικό ιστό, να αποτελούν τον κεντρικό άξονα του σχεδιασμού, η Περιφέρεια δρομολογεί έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για κατοίκους και υποδομές.

Μετά τη χαρτογράφηση των πλέον ευάλωτων σημείων, η Περιφέρεια Αττικής επαναφέρει παλαιές μελέτες και θέτει σε τροχιά υλοποίησης καθυστερημένα έργα, προκειμένου να εξαλείψει παθογένειες δεκαετιών.

Ο καθαρισμός των ρεμάτων, οι παρεμβάσεις εκροής, η ανακατασκευή γεφυρών και η διαμόρφωση νέων υποδομών απορροής αποτελούν βασικά εργαλεία για τον περιορισμό των κινδύνων που αναδεικνύουν κάθε χρόνο τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής είναι μια διαρκής προσπάθεια που απαιτεί σχέδιο και συνέπεια» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με το κράτος, τους δήμους και την επιστημονική κοινότητα είναι καθοριστική.

Οπως σημείωσε, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, καθώς τα προβλήματα είναι βαθιά ριζωμένα, αλλά η Περιφέρεια προχωρά μεθοδικά, «ξεμπλοκάροντας» παρεμβάσεις που είχαν μείνει στάσιμες για χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, από το πρώτο εξάμηνο του 2025 έχουν τεθεί σε φάση υλοποίησης 54 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Παράγοντες της Περιφέρειας αναφέρουν πως στόχος είναι η συνολική αντιμετώπιση των πλημμυρικών κινδύνων: από καθαρισμούς και οριοθετήσεις έως υπογειοποιήσεις αγωγών και αποκατάσταση φυσικών διαδρομών νερού.

Με ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή σοβαρές κακοκαιρίες, η προτεραιοποίηση γίνεται με κριτήριο την επικινδυνότητα και την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών.

Στο πεδίο των παρεμβάσεων, έχουν ήδη προχωρήσει έργα όπως:

• Ο καθαρισμός του κλειστού τμήματος του Κηφισού, με 24.400 κυβικά μέτρα φερτών υλικών να απομακρύνονται για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, ενώ μόνο τον Σεπτέμβριο συλλέχθηκαν 6.255 κυβικά μέτρα.

• Η διευθέτηση του ρέματος Κόρμπι στη Βάρη–Βούλα–Βουλιαγμένη και την Κρωπία, έργο που είχε καθυστερήσει για 35 χρόνια και πλέον υλοποιείται με προϋπολογισμό 26 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2027.

• Οι παρεμβάσεις στον Ιλισό, όπου ανακατασκευάζονται τρεις γέφυρες και γίνεται εκβάθυνση της κοίτης, με στόχο την αποτροπή υπερχείλισης σε κάθε ισχυρή νεροποντή στα νότια προάστια. Το έργο, ύψους 12,8 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια.

Παράλληλα, συνεχίζονται έργα απορροής ομβρίων σε ευαίσθητες ζώνες όπως στο Πάτημα Βριλησσίων, όπου κατασκευάζονται δίκτυα και δεξαμενές ανάσχεσης με στόχο οριστική λύση των διαχρονικών προβλημάτων.

Η Περιφέρεια καταγράφει αντίστοιχη κινητικότητα σε Δυτική και Ανατολική Αττική. Στη Δυτική Αττική εξελίσσονται καθαρισμοί ρεμάτων και φρεατίων, καθώς και μελέτες αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο όπως η Κινέτα, η Μάνδρα και η Νέα Πέραμος. Στην Ανατολική Αττική προχωρούν έργα ύψους άνω των 28 εκατ. ευρώ, ενώ δημοπρατούνται νέες υποδομές προστασίας σε Αχαρνές και Βούλα.

Σημαντικές παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη επίσης στον Πειραιά και τα νησιά της Περιφέρειας, με έργα δικτύων ομβρίων, καθαρισμούς ρεμάτων και οριοθετήσεις, καθώς και μελετητική ωρίμανση νέων παρεμβάσεων.

Συνολικά, δεκάδες έργα αντιπλημμυρικής προστασίας έχουν ήδη ενεργοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία χρηματοδότησης, με πρόσθετες μελέτες ύψους 67 εκατ. ευρώ να εξετάζονται για ένταξη σε προγράμματα.

Οπως επισημαίνεται, στόχος δεν είναι μόνο η αποκατάσταση υποδομών, αλλά η μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανθεκτικότητας, ικανό να προστατεύσει τις ζωές και τις κοινότητες της Αττικής από τις επιπτώσεις των ολοένα σφοδρότερων κλιματικών φαινομένων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News