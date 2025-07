Μεγάλη φωτιά στη Μασσαλία: Aπαγόρευση κυκλοφορίας, κλειστό το αεροδρόμιο [εικόνες&βίντεο]

Χιλιάδες στρέμματα τυλίχτηκαν στις φλόγες σε Γαλλία και Ισπανία, όπου επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

Πυρκαγιά σπάνιας έντασης μαίνεται στη νότια Γαλλία, όπου είχε κατακάψει πάνω από 20.000 στρέμματα δασικής έκτασης, προκαλώντας το προσωρινό κλείσιμο αυτοκινητόδρομου προς την Ισπανία, όπως και την απομάκρυνση κατοίκων, στα σπίτια των οποίων έφτασαν οι φλόγες.

Violent wildfires in #Marseille . Residents of Marseille are urged to stay indoors. A vehicle caught fire near the A 552, and weather conditions worsened by climate change make these incidents even more dangerous.

Η φωτιά κοντά στη Μασσαλία, εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και κινείται προς την πόλη, λόγω των ανέμων που πνέουν με ταχύτητα έως και 70 χιλιόμετρα την ώρα. Ο δήμος κάλεσε τους κατοίκους του 16ου διαμερίσματος της πόλης να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και ζήτησε να μην κυκλοφορούν στους δρόμους, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων της πυροσβεστικής και άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Over 30 hectares have burned in Pennes-Mirabeau.

Nearly 200 firefighters are on the ground.

Lockdown measures are underway in nearby areas for safety.

A massive fire is dangerously approaching the city gates.

Λόγω της πυρκαγιάς διέκοψε τη λειτουργία του το διεθνές αεροδρόμιο Μασσαλία-Προβηγκία, δήλωσε εκπρόσωπος της διοίκησης του αεροδρομίου. Ορισμένες πτήσεις είχαν εκτραπεί προς τη Νίκαια, τη Νιμ και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 168 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που ξεκίνησε κοντά στην κωμόπολη Λε Πεν-Μιραμπό, στα βόρεια της Μασσαλίας. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και ελικόπτερα.

A fast-moving wildfire near Marseille forced the closure of Marseille Provence airport as flames, fanned by strong winds, reached the city’s outer edge.

Flights were diverted, roads closed, and residents evacuated as the fire damaged thousands of acres across southern France.

