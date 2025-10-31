Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα εστίασης στη Θεσσαλονίκη – απεγκλωβίστηκαν ηλικιωμένοι

Συναγερμός στις δύο μετά το μεσημέρι της Παρασκευής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε ισόγειο κατάστημα εστίασης στη συμβολή της Λεωφόρου Νίκης με την Αγίας Σοφίας.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και πυκνοί καπνοί κάλυψαν ολόκληρη την πολυκατοικία, στο ισόγειο της οποίας βρίσκεται το κατάστημα.

Επιτόπου έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μέσα σε λίγη ώρα κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά πριν επεκταθεί στα διαμερίσματα πάνω από το κατάστημα ή σε παρακείμενα κτίρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί των ΟΠΚΕ που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, μπήκαν στην πολυκατοικία και απεγκλώβισαν τρεις ηλικιωμένους από διαμερίσματα, καθώς και δύο κατοικίδια, ένα σκύλο και μια γάτα.

Τραυματισμοί δεν αναφέρθηκαν, παρά μόνο υλικές ζημιές στο κατάστημα εστίασης όπου και εκδηλώθηκε η φωτιά.

