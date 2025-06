Μέγα πλήθος στο Budapest Pride σε πείσμα του Ορμπαν

Κάτω από πολύχρωμες σημαίες και μέσα σε εκκωφαντικά συνθήματα αντίστασης, πλήθος ανθρώπων συγκεντρώθηκαν στη Βουδαπέστη για να γιορτάσουν την Παρέλαση Υπερηφάνειας μια εκδήλωση που φέτος πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα ως γιορτή και ως διαμαρτυρία.

Καθώς η πορεία διέσχιζε τους δρόμους της ουγγρικής πρωτεύουσας μέσα στον καύσωνα, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «Αλληλεγγύη στο Budapest Pride» και πανό με διαγραμμένες εικόνες του πρωθυπουργού Βίκτορ Oρμπαν.

«Αυτό αφορά κάτι πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο την ομοφυλοφιλία… Είναι η τελευταία στιγμή για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας», «το δικαίωμα του συνέρχεσθαι είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, και δεν θα έπρεπε να απαγορεύεται», «το ότι κάποιος δεν συμφωνεί με τον λόγο που βγαίνεις στον δρόμο, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις». τόνιζαν στα διεθνή πρακτορεία οι συμμετέχοντες.

Χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης κρατώντας χειροποίητα πανό, μετέδωσε το CNN. Η Βαν Σπάρερντακ, Ολλανδή ευρωβουλευτής της πολιτικής ομάδας «Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία», δήλωσε στο CNN ότι συμμετείχε «για να δείξει στήριξη στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα της Ουγγαρίας, να τους πει ότι δεν είναι μόνοι και να δηλώσει ορατή παρουσία ως κοινότητα». «Η Υπερηφάνεια είναι διαμαρτυρία, και αν ο Όρμπαν μπορέσει να απαγορεύσει το Budapest Pride χωρίς συνέπειες, τότε κάθε Pride είναι ένα βήμα πριν την απαγόρευση», συνέχισε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τάχθηκε υπέρ των εκδηλώσεων. «Καλώ τις ουγγρικές Αρχές να επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Budapest Pride. Προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ουγγαρία και εκτός αυτής: Θα είμαι πάντα σύμμαχός σας», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Ο Ορμπαν απάντησε αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τη φον ντερ Λάιεν «να μην παρεμβαίνει στις υποθέσεις επιβολής του νόμου των κρατών μελών».

Αν και η ίδια δεν θα παραστεί για να αγνοήσει τις διαταγές του Ορμπαν, περισσότεροι από 70 ευρωβουλευτές σκοπεύουν να δώσουν το «παρών», μεταξύ των οποίων, ο ισπανός υπουργός Πολιτισμού, ο ολλανδός υπουργός Παιδείας, εκπρόσωποι της γαλλικής κυβέρνησης, δήμαρχοι μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών, ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου και ο πρώην ιρλανδός πρωθυπουργός. Η ευρωπαία επίτροπος από το Βέλγιο, Χάντζα Λάμπιμπ θα είναι επίσης παρούσα.

I call on the Hungarian authorities to allow the Budapest Pride to go ahead.

Without fear of any criminal or administrative sanctions against the organisers or participants.

To the LGBTIQ+ community in Hungary and beyond:

I will always be your ally. pic.twitter.com/Wz0GBFRz8C

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2025