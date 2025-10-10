Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν – Αναζητά πρόθυμο για πρωθυπουργό

Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, με τους ηγέτες των κομμάτων του συνταγματικού τόξου, ενώ όλα δείχνουν ότι θα ανακοινώσει τον έκτο πρωθυπουργό της χώρα του.

Οι μέχρι σήμερα επιλογές του Μακρόν δεν στέφθηκαν με επιτυχία, καθώς σε διάστημα λιγότερο των δύο ετών η Γαλλία έχει αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς και ετοιμάζεται για τον έκτο, με τους πολιτικούς αναλυτές να τονίζουν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και η νέα κυβέρνηση να καταρρεύσει σε μικρό χρονικό διάστημα.

Στα Ηλύσια Πεδία, παρόντες ήταν ο επικεφαλής του κεντρώου κόμματος LIOT, Λοράν Πανιφούς, η αρχηγός των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ αλλά και ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ.

Εξερχόμενος από τη συνάντηση ο Πανιφούς δήλωσε ότι αναμένει ότι ο Μακρόν θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ προσέθεσε ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες διάλυσης του κοινοβουλίου και επεσήμανε ότι το βασικό θέμα συζήτησης κατά τη συνάντηση ήταν η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, για την οποία υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες, μεταξύ των γαλλικών πολιτικών δυνάμεων..

Η επικεφαλής των Οικολόγων, Μαριν Τοντελιέ, δήλωσε ότι ο Μακρόν εμφανίστηκε διατεθειμένος να καθυστερήσει περαιτέρω την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, ωστόσο «αυτό δεν είναι αρκετό». Επεσήμανε ότι «ο πρόεδρος δεν σκοπεύει να επιλέξει πρωθυπουργό από τον δικό της πολιτικό χώρο».

Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε ότι ο «Μακρόν δεν είναι έτοιμος να επιλέξει νέο πρωθυπουργό από την αριστερά» και ότι «δεν υπάρχει καμία εγγύηση» πως το κόμμα του δεν θα καταψηφίσει τη νέα κυβέρνηση. Προσέθεσε ακόμη ότι μία ενδεχόμενη «κατάρρευση της επόμενης κυβέρνησης θα αύξανε την πιθανότητα να προκηρύξει ο Μακρόν πρόωρες εκλογές», ένα ενδεχόμενο, όμως, που το πιθανότερο είναι πως «θα ωφελούσε περισσότερο την άκρα δεξιά».

«Δεν επιδιώκουμε τη διάλυση του κοινοβουλίου, αλλά ούτε και τη φοβόμαστε», δήλωσε ο Φορ στους δημοσιογράφους καθώς αποχωρούσε από τη συνάντηση και πρόσθεσε ότι ο Μακρόν «δεν απάντησε στις ανησυχίες του Σοσιαλιστικού Κόμματος», σχετικά με τη «συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2023».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ, δήλωσε μετά τη συνάντησή ότι αναμένει από τον γάλλο πρόεδρο να απευθυνθεί στο έθνος μέσα στις επόμενες ώρες. Προειδοποίησε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί τον διορισμό πρωθυπουργού προερχόμενου από το προεδρικό στρατόπεδο, σημειώνοντας πως «αν ο Μακρόν επιλέξει κάποιον από τη δική του παράταξη, δεν μπορούμε να το δεχθούμε».

