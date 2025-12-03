Με… τακτικές αντάρτικου ο Μαδούρο επιχειρεί να γλιτώσει από τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ενισχύει τα μέτρα προσωπικής του ασφάλειας, αλλάζοντας τις τοποθεσίες όπου κοιμάται τα βράδια, εν μέσω της αυξανόμενης απειλής για στρατιωτική επέμβαση από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές κοντά στην κυβέρνηση της χώρας που επικαλούνται οι New York Times. Παράλληλα, βασίζεται στην στήριξη της Κούβας, παραδοσιακού συμμάχου του.

Μια ατμόσφαιρα έντασης και ανησυχίας έχει κυριεύσει τον στενό κύκλο του, την ώρα που ο ίδιος πιστεύει ότι εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο της χώρας και μπορεί να βγει θριαμβευτής από αυτή την πιο πρόσφατη και σοβαρότερη απειλή της 12χρονης διακυβέρνησης του.

Ο Μαδούρο επιχειρεί να προστατευτεί από πιθανό χτύπημα ακριβείας, ή τυχόν επιδρομή ειδικών δυνάμεων, αλλάζοντας συχνά τις τοποθεσίες ύπνου του και τα κινητά του τηλέφωνα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Τα συγκεκριμένα μέτρα προφύλαξης έχουν ενταθεί από τον Σεπτέμβριο, όταν οι ΗΠΑ άρχισαν να συγκεντρώνουν πολεμικά πλοία και να χτυπούν σκάφη που η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι μεταφέρουν ναρκωτικά.

Για να μειώσει τον κίνδυνο προδοσίας, ο Μαδούρο έχει επίσης επεκτείνει τον ρόλο των κουβανών σωματοφυλάκων της προσωπικής του ομάδας ασφαλείας και έχει προσθέσει περισσότερους αξιωματούχους της κουβανικής αντικατασκοπείας στις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας. Δημόσια, ωστόσο, επιχειρεί να υποβαθμίσει τις απειλές της Ουάσινγκτον εμφανιζόμενος χαλαρός σε δημόσιες εκδηλώσεις, χορεύοντας και δημοσιεύοντας προπαγανδιστικά βίντεο στο TikTok.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί τον Μαδούρο ως επικεφαλής ενός καρτέλ «ναρκοτρομοκρατών» που κατακλύζουν τις ΗΠΑ με ναρκωτικά – αφήγημα που πολλοί νυν και πρώην αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι στοχεύει στην αλλαγή καθεστώτος της χώρας. Ο Τραμπ συνδυάζει τις απειλές του κατά της Βενεζουέλας με προτάσεις για διπλωματική λύση. Αυτός και ο Μαδούρο συζήτησαν τηλεφωνικά τον περασμένο μήνα μια πιθανή συνάντησή τους.

Οι New York Times αναφέρουν ότι ο Μαδούρο και απεσταλμένοι του Τραμπ συζήτησαν νωρίτερα φέτος τις συνθήκες υπό τις οποίες ο ηγέτης της Βενεζουέλας –ο οποίος έχασε τις προεδρικές εκλογές πέρυσι, αλλά δεν αναγνώρισε τα αποτελέσματα– μπορεί να εγκαταλείψει τη θέση του. Αυτές οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση Τραμπ να εντείνει την στρατιωτική της πίεση.

Καθώς η κρίση επιδεινώνεται, ο Μαδούρο απευθύνεται στο κοινό της Βενεζουέλας σχεδόν καθημερινά, συντηρώντας μια καμπάνια δημοσίων σχέσεων που χαρακτηρίζει την διακυβέρνησή του τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, έχει μειώσει τη συμμετοχή του σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις και ζωντανές μεταδόσεις, αντικαθιστώντας τες με αυθόρμητες δημόσιες εμφανίσεις και προηχογραφημένα μηνύματα.

Ο δικτάτορας εμφανίστηκε απροειδοποίητα σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση στις αρχές της εβδομάδας στο Καράκας, όπου ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να διοργανώνουν «πάρτι κάθε ημέρα της εβδομάδας – καθώς επιθυμούμε ειρήνη, όχι πόλεμο». Αργότερα χόρεψε στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής την ώρα που ένας ελεύθερος σκοπευτής του καιροφυλακτούσε πάνω από τη σκηνή.

Για τον 63χρονο Μαδούρο, η αντιπαράθεση με την αμερικανική ναυτική αρμάδα στην Καραϊβική συνιστά την τελευταία πρόκληση της διακυβέρνησης του. Πρώην κομμουνιστής ακτιβιστής, οδηγός λεωφορείου, συνδικαλιστής και υπουργός Εξωτερικών, έχει περάσει από κρίση σε κρίση –συνήθως με δική του υπαιτιότητα– από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2013, μετά τον θάνατο του μέντορά του και άμεσου προκατόχου του, Ούγκο Τσάβες.

Η αντιπολίτευση και οι σχολιαστές της εποχής προέβλεπαν ότι ο τραχύς και πομπώδης Μαδούρο θα εγκατέλειπε το Προεδρικό Μέγαρο εντός εβδομάδων, θεωρώντας ότι το σκληρό επικοινωνιακό στυλ και το πολιτικό του υπόβαθρο τον καθιστούσαν μέτριο διάδοχο του χαρισματικού, λαϊκιστή και στρατιωτικού προκατόχου του – ο οποίος ενέπνεε εμπιστοσύνη τόσο στις μάζες, όσο και στον στρατό, που παραδοσιακά παίζει κρίσιμο ρόλο στη νομή της εξουσίας στη Βενεζουέλα.

Για να παραμείνει σε αυτήν, ο Μαδούρο βασίστηκε σε ακραία και θανάσιμα μέτρα καταστολής, χρήση κρατικών πόρων για την εκλογική του πελατεία, πλήρη περιφρόνηση των νόμων του κράτους και μια έμφυτη κατανόηση των κεντρικών παραμέτρων της εξουσίας – κάτι που μέχρι και οι πολιτικοί του αντίπαλοι αναγκάζονται να του αναγνωρίζουν.

Η θητεία του Μαδούρο ως οργανωτή στο συνδικάτο δημόσιων συγκοινωνιών του Καράκας τον βοήθησε να αναπτύξει μια ενστικτώδη αίσθηση για την ανταλλαγή εξυπηρετήσεων και το σχηματισμό συνασπισμών με βάση κοινά συμφέροντα και απειλές, όπως αναφέρουν στους New York Times άνθρωποι που τον γνωρίζουν. Ισχυρίζονται ότι κατέχει τους σκληρούς κανόνες της πολιτικής του δρόμου και της διαφθοράς των συνδικάτων – κανόνες παρόμοιους με εκείνους της μαφίας.

Αντιστάθμισε τις αδύναμες στρατιωτικές του διασυνδέσεις με την σταδιακή παράδοση μεγάλου τμήματος της οικονομίας της χώρας στους στρατηγούς του, στους οποίους έδωσε δικαιώματα διαχείρισης χρυσωρυχείων, εταιρειών παροχής υπηρεσιών πετρελαίου, και εταιρειών εισαγωγών-εξαγωγών.

Η εξαγορά πίστης μέσω πλουτισμού τον οδήγησε στην ανοχή της εμπορίας ναρκωτικών από στρατιωτικούς – αν και μάλλον δεν την ελέγχει προσωπικά, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Τραμπ.

Οι απειλές του αμερικανού προέδρου συνδυάζονται με μυστικές διαπραγματεύσεις για συμφωνία με τον Μαδούρο. Κατά τη διάρκεια συνομιλιών την περασμένη άνοιξη με αξιωματούχους του Τραμπ, συζήτησε την πιθανότητα να παραδώσει την εξουσία σε έναν από τους «υπαρχηγούς» του πριν από το τέλος της θητείας του μεγιστάνα το 2029, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που ήταν παρόντα στις συνομιλίες και μίλησαν στους New York Times.

Μια από τις προτεινόμενες προτάσεις ήταν και η διεξαγωγή δημοψηφίσματος στη Βενεζουέλα για την ανάκληση του προέδρου το 2027 ή αργότερα – μια διαδικασία που επιτρέπεται από το Σύνταγμα της χώρας. Σε περίπτωση ήττας του στο δημοψήφισμα, ο Μαδούρο θα παρέδιδε την εξουσία στον αντιπρόεδρό του, ο οποίος θα προκήρυσσε νέες εκλογές.

Αυτές οι συνομιλίες, οι οποίες περιελάμβαναν τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας της Βενεζουέλας προς τις αμερικανικές επενδύσεις και το εμπόριο με τις ΗΠΑ, δεν κατέληξαν σε συμφωνία – η οποία, άλλωστε, θα μπορούσε να καταρρεύσει. Το 2016, ο Μαδούρο είχε καταστείλει αντίστοιχη προσπάθεια της αντιπολίτευσης να τον απομακρύνει μέσω δημοψηφίσματος, χρησιμοποιώντας τον έλεγχο που ασκεί στη Δικαιοσύνη και στο εκλογικό συμβούλιο της Βενεζουέλας.

Μια πιθανή συμφωνία με τον Τραμπ θα μείωνε την πίεση που ασκείται από τις ΗΠΑ στον Μαδούρο, αλλά δεν θα του προσέφερε λύση στο ζήτημα της υποκείμενης πολιτικής του αδυναμίας, η οποία απορρέει από την κλοπή των περσινών εκλογών, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές ανώνυμα στους New York Times. Η κλίμακα αυτή της αδυναμίας έχει καταστρέψει τους ισχυρισμούς του Μαδούρο περί λαϊκής του υποστήριξης, σημειώνουν.

Η μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος της Βενεζουέλας είναι η κρίση νομιμότητάς του. Ο στενός κύκλος γύρω του αρνείται να δει κατάματα την πραγματικότητα ότι η χώρα μισεί το καθεστώς του, όπως αναφέρουν πρώην στενοί του συνεργάτες. Προσθέτουν ότι η κρίση αυτή θα παραμείνει, ακόμα και μετά από μια πιθανή αποχώρηση των αμερικανικών πολεμικών πλοίων από την περιοχή.

