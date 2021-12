Με σοβαρό πρόβλημα στους πνεύμονες από τον κορονοϊό ο ανεμβολίαστος Κίμιχ

Η Μπάγερν Μονάχου είναι σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά κλαμπ του πλανήτη. Η οργάνωση και οι υποδομές της αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους ενώ οι ποδοσφαιριστές της ομάδας λειτουργούν με πειθαρχία και σπάνια πρωταγωνιστούν σε δημοσιεύματα για εξωγηπεδικά θέματα.

Ο Γιόσουα Κίμιχ μέχρι τις αρχές του Νοέμβρη ήταν η προσωποποίηση των παραπάνω χαρακτηριστικών που πρέσβευε και συνεχίζει να πρεσβεύει η γερμανική ομάδα. Γερμανός, με χαμηλό προφίλ και τρομερή πειθαρχία στο χορτάρι αλλά και εκτός αυτού, ουδέποτε είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη για κάτι πέρα από το ποδόσφαιρο.

Το όνομα του 26χρονου όμως ακούστηκε αρκετές φορές στα τέλη Οκτωβρίου. Τότε ο Κίμιχ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky Sport News, επιβεβαίωσε ότι δεν έχει ακόμη εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Ο λόγος; «Eπειδή δεν νιώθω ασφάλεια από την στιγμή που δεν υπάρχουν μελέτες για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Φυσικά και αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεων μου» είχε πει για να συμπληρώσει:

«Τηρώ σχολαστικά όλα τα μέτρα υγιεινής και υποβάλλομαι σε τεστ κάθε δύο ή τρεις ημέρες. Καθένας έχει το δικαίωμα να πάρει όποια απόφαση θέλει αναφορικά με τον εαυτό του».

Οι δηλώσεις του ποδοσφαιριστή σχολιάστηκαν ειδικά στην Γερμανία ενώ λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 6 Νοεμβρίου ο Κίμιχ έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου. Στην συνέχεια ήρθε σε επαφή με κρούσμα και λίγο αργότερα βρέθηκε και ο ίδιος θετικός στον κορονοϊό.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του και την τρομερή φυσική του κατάσταση ο Κίμιχ δεν έχει προπονηθεί με την ομάδα από τότε.

Σήμερα, Πέμπτη, μάλιστα, δημοσίευμα του «Kicker» ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή δεν εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο, καθώς όπως είπε ο ίδιος, όχι μόνο δεν έχει αναρρώσει, αλλά αντιμετωπίζει και πρόβλημα στους πνεύμονες.

«Τα πάω πολύ καλά, αλλά λόγω ελαφριάς διήθησης στους πνεύμονές μου, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προπονηθώ σε κανονικούς ρυθμούς. Ως εκ τούτου, θα κάνω κάποια εξιδεικευμένη προπόνηση και ανυπομονώ να επιστρέψω πλήρως τον Ιανουάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γερμανός μέσος που ίσως έχει ήδη μετανιώσει την απόφασή του να μην εμβολιαστεί.

Bayern Munich have confirmed that Joshua Kimmich will not play any of the club’s remaining matches in 2021.

The player, who was not vaccinated, tested positive for COVID-19 at the end of November. pic.twitter.com/pSoOHLyvGf

— DW Sports (@dw_sports) December 9, 2021