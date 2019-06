Με «ολική καταστροφή» απειλεί το Ιράν ο Τραμπ – «ψυχικά διαταραγμένο» τον αποκαλεί ο Ρουχανί

Ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ρουχανί αποκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ «ψυχικά διαταραγμένο» και ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε απειλώντας το Ιράν με «ολική καταστροφή». Ηταν άλλη μία ημέρα έντασης ανάμεσα σε Λευκό Οίκο και Τεχεράνη, που θύμισε παλαιότερες διενέξεις ανάμεσα στον Τραμπ και τον Κιμ Γιονγκ-ουν.

Ο Ρουχανί καταφέρθηκε εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του 80χρονου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σε ομιλία του, που μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση, ο Ρουχανί δήλωσε πως οι κυρώσεις θα αποτύχουν επειδή ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Ο Ρουχανί υποστήριξε πως η τελευταία σειρά των κυρώσεων είναι ενδεικτική της απελπισίας των ΗΠΑ.

«Οι ενέργειες του Λευκού Οίκου δείχνουν πως είναι διανοητικά καθυστερημένος», δήλωσε. «Η στρατηγική υπομονή της Τεχεράνης δεν σημαίνει πως φοβόμαστε».

Ο Ρουχανί δήλωσε ακόμη πως οι ΗΠΑ ψεύδονται όταν λένε πως θέλουν να διαπραγματευθούν με την Τεχεράνη, ενώ επιβάλλουν κυρώσεις σε βάρος του Χαμενεΐ και οκτώ στρατιωτικών στελεχών, ενώ απειλούν μέτρα και κατά του υπουργού Εξωτερικών, Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ.

«Την ώρα που καλείτε σε διαπραγματεύσεις, επιδιώκετε να επιβάλετε κυρώσεις στον υπουργό Εξωτερικών! Είναι προφανές πως ψεύδεστε», δήλωσε ο Ρουχανί. Ο αμερικανός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τζον Μπόλτον είχε δηλώσει νωρίτερα πως η πόρτα παραμένει ανοικτή για «αληθινές διαπραγματεύσεις» με την Τεχεράνη.

Στην πιο πρόσφατη κρίση της παραμονής του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αμφιταλαντεύεται, συγχύζοντας ακόμα και τους δικούς του ανθρώπους. Εκτοξεύει απειλές, ετοιμάζεται να διατάξει χτύπημα κατά του Ιράν και μετά το παίρνει πίσω, ζητά διαπραγματεύσεις και παραχωρήσεις χωρίς ανταλλάγματα, ανακοινώνει αυστηρές κυρώσεις.

Και ενώ στην περίπτωση του βορειοκορεάτη ηγέτη, ο οποίος είχε αποκαλέσει τον Τραμπ «ψυχικά άρρωστο ξεκούτη», οι δύο πλευρές έκατσαν τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όπως είπε ο Τραμπ «ερωτευθήκαμε ο ένας τον άλλον», με το Ιράν, τα πράγματα είναι περισσότερο πολύπλοκα.

Απαντώντας στην προσβολή του Ρουχανί, ο αμερικανός πρόεδρος έσπευσε στο Twitter, με μπαράζ αναρτήσεων: «Η ηγεσία του Ιράν δεν καταλαβαίνει τις λέξεις “καλός” ή “συμπόνοια”, δεν τις έχει καταλάβει ποτέ. Δυστυχώς, αυτό που καταλαβαίνουν είναι Δύναμη και Ισχύς και οι ΗΠΑ είναι μακράν η πιο ισχυρή πολεμική δύναμη στον κόσμο, έχοντας ξοδέψει 1,5 τρισ. δολάρια μόνο τα τελευταία δύο χρόνια», ήταν ένα από τα tweet.

….Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2019