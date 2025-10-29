Με ευρύτατη πλειοψηφία η άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Με 238 ψήφους υπέρ και μόλις 48 κατά, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, η άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά από δικαστικό αίτημα που είχε κατατεθεί.

Την κυρία Κωνσταντοπούλου είχε μηνύσει η πρώην υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερίας, Ολγα Δάλλα, η οποία αν και είχε αναδειχθεί πρώτη σε «σταυρούς» στις εκλογές Μαΐου 2023, στις επαναληπτικές, που ακολούθησαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους, αποβλήθηκε από τις λίστες για να τοποθετηθεί ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας.

Η υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου εισήχθη στην ολομέλεια με αρνητική εισήγηση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Δεοντολογίας. Η ίδια, ωστόσο, ζήτησε από τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το αίτημα καθώς, όπως είπε, διαφωνεί με τη διατήρηση των βουλευτικών προνομίων.

Αντίθετα, το αίτημα άρσης ασυλίας της κυρίας Λιάνας Κανέλλη καταψηφίστηκε με 209 «κατά», 25 «υπέρ» και 50 παρών. Τη βουλευτή του ΚΚΕ μήνυσε η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News