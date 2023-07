Mε εγκεφαλική αιμορραγία σε νοσοκομείο ο Εντουιν Φαν ντερ Σαρ

Ο Εντουιν φαν ντερ Σαρ, ένας από τους σπουδαιότερους τερματοφύλακες όλων των εποχών και ζωντανός θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, του Αγιαξ και της εθνικής Ολλανδίας, εισήχθη εκτάκτως την Παρασκευή μετά από εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο 53χρονος παλαίμαχος τερματοφύλακας βρισκόταν σε διακοπές σε νησί της Κροατίας. Μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο με ελικόπτερο και η πρώην ομάδα του, ο Άγιαξ έστειλε μήνυμα υποστήριξης μόλις έγιναν γνωστά τα νέα, με τις πρώτες 24 ώρες να θεωρούνται κρίσιμες.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023