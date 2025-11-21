Με μποϊκοτάζ απειλείται το διάσημο φεστιβάλ κόμικς της Ανγκουλέμ

Ενα από τα πιο αναγνωρισμένα φεστιβάλ κόμικς στον κόσμο απειλείται με ακύρωση, καθώς κορυφαίοι σκιτσογράφοι και εκδότες ανακοίνωσαν μποϊκοτάζ της εκδήλωσης, ενώ και η γαλλική κυβέρνηση απέσυρε τμήμα της χρηματοδότησής του, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Στη μεγαλύτερη κρίση της ένδοξης ιστορίας του, το φεστιβάλ κόμικς της Ανγκουλέμ στη νοτιοδυτική Γαλλία ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί το 2026, μετά από ισχυρισμούς για τοξική διαχείριση και την απόλυση ενός μέλους του προσωπικού που είχε υποβάλει καταγγελία για βιασμό.

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται ετησίως στη μικρή γαλλική πόλη, απονέμει κάποια από τα πιο διάσημα βραβεία στον χώρο των κόμικς διεθνώς. Στη Γαλλία, τα Γαλλοβελγικά Κόμικς (Bande Dessinée franco-belge, ή BD) χαρακτηρίζονται ως «ένατη τέχνη» και είναι δημοφιλή τόσο σε ενήλικες όσο και σε νεαρούς αναγνώστες.

Ανακοινώνοντας ότι αποσύρει ποσό ύψους 200.000 ευρώ από τις δημόσιες επιδοτήσεις της εκδήλωσης μέχρι να υπάρξει κάποια αναμόρφωση του τρόπου διεξαγωγής του, η γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, Ρατσίντα Ντάτι, δήλωσε την Τρίτη ότι ελπίζει πως το φεστιβάλ του 2026 τελικά θα πραγματοποιηθεί, προσθέτοντας ότι κάλεσε σε συνάντηση όσους το μποϊκοτάρουν.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το μποϊκοτάζ απειλεί τη διοργάνωση του φεστιβάλ στα τέλη Ιανουαρίου του 2026, όπως έχει προγραμματιστεί. «Ρεαλιστικά, εάν δεν υπάρχουν συγγραφείς ή εκδότες, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ το 2026», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου. «Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής στην ιστορία του φεστιβάλ, το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο», συμπλήρωσε.

Η διαμάχη επικεντρώνεται στον τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης του φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε το 1974 και διοικείται από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, αλλά από το 2007 τη διοργάνωσή του έχει αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία 9eArt+. Την περασμένη εβδομάδα, ο διευθυντής της, Φρανκ Μποντού, ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά από αναφορές ότι μια γυναίκα υπάλληλος απολύθηκε αφού κατήγγειλε το βιασμό της κατά τη διάρκεια της περυσινής διοργάνωσης.

Η απόλυσή της προκάλεσε την οργή συγγραφέων, σκιτσογράφων και εκδοτών. Την περασμένη εβδομάδα 285 γυναίκες συγγραφείς δημοσίευσαν μια επιστολή υποστήριξης προς την υπάλληλο, καλώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για «μποϊκοτάζ γένους θηλυκού». Παράλληλα, οι επικριτές του φεστιβάλ είναι βαθιά δυσαρεστημένοι με την έλλειψη διαφάνειας της διοργάνωσης από πλευράς της 9eArt+ – ισχυρισμούς τους οποίους απορρίπτει ο Μποντού.

Το μποϊκοτάζ έρχεται μετά την ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας του φεστιβάλ με την εταιρεία για μετά το 2027. Ανάμεσα σε όσους απειλούν να απέχουν από το φεστιβάλ το 2026 είναι ο βραβευμένος δημιουργός κόμικς Ριάντ Σατούφ, ο διάσημος αμερικανός κομίστας Αρτ Σπίγκελμαν και η περυσινή νικήτρια του μεγάλου βραβείου συνολικής προσφοράς στα κόμικς, Ανούκ Ρικάρντ.

Υπήρχε ελπίδα ότι η παραίτηση του Μποντού θα καθησύχαζε τους επικριτές της διοργάνωσης, αλλά η γαλλική εθνική ένωση εκδοτών, η οποία εκπροσωπεί 24 μεγάλους εκδοτικούς οίκους, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι «δεδομένου του μεγάλης κλίμακας κινήματος για μποϊκοτάζ, το οποίο κατανοούμε, πιστεύουμε ότι η διοργάνωση του 2026 δεν είναι πλέον σε θέση να πραγματοποιηθεί».

Η τοπική βουλευτής Καρολίν Κολομπιέ δήλωσε ότι πιθανή ακύρωση της εκδήλωσης θα ισοδυναμούσε με «καταστροφή» για την ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο «ήδη εύθραυστης οικονομικής συγκυρίας», όπως την χαρακτήρισε.

Η εισαγγελία της Ανγκουλέμ ξεκίνησε έρευνα για την καταγγελία βιασμού. Παράλληλα, η καταγγέλουσα έχει προσφύγει και στο δικαστήριο επίλυσης εργασιακών διαφορών στο Παρίσι, αμφισβητώντας τους λόγους της απόλυσής της, ισχυριζόμενη ότι σχετιζόταν με την καταγγελία της. Η 9eArt+ ισχυρίζεται ότι την απέλυσε για «σοβαρό παράπτωμα» λίγο πριν το τέλος μιας δοκιμαστικής περιόδου, και για «συμπεριφορά ασύμβατη με την εικόνα της εταιρείας».

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο Μποντού δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien ότι η απόλυση της γυναίκας «δεν είχε καμία σχέση με τους ισχυρισμούς της περί βιασμού, καθώς δεν γνωρίζαμε τίποτε για την καταγγελία της όταν αποφασίσαμε να την απολύσουμε». Πρόσθεσε ότι η εταιρεία δεν απορρίπτει τον φερόμενο βιασμό, ενώ απέρριψε ως αβάσιμες τις επικρίσεις περί τοξικής διαχείρισης από πλευράς της διοίκησης της 9eArt+.

