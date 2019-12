Με Αρσεναλ ο Ολυμπιακός στους «32» του Europa League

Tην Αρσεναλ ανέδειξε η κληρωτίδα αντίπαλο του Ολυμπιακού στη φάση των «32» του Europa League.

Ο ευρωπαϊκός δρόμος των «ερυθρολεύκων» περνά για μία ακόμη φορά από το Λονδίνο και το εμπόδιο που καλούνται να ξεπεράσουν είναι η ταλαιπωρημένη από τα φετινά ανεπιτυχή αποτελέσματα στην Premier League, ομάδα του Σωκράτη Παπασταθόπουλου.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου στο γήπεδο «Γιώργος Καραϊσκάκης» και μια εβδομάδα μετά, η ρεβάνς στο «Emirates».

Η Άρσεναλ θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «32» του UEFA Europa League. / @Arsenal will be the opponent of Olympiacos in the 2019-20 UEFA Europa League round of 32.#Olympiacos #Football #Greece #UEL #UELdraw @EuropaLeague pic.twitter.com/8dr3fCB8Lu

