Αντεπίθεση του Ιράν με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων προς το Ισραήλ [βίντεο]

Με πάνω από 100 βαλλιστικούς πυραύλους απάντησε η Τεχεράνη στην επίθεση του Ισραήλ και οι σειρήνες ήχησαν το βράδυ της Παρασκευής στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ, μετέδωσε το CNN. Οι ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις έδωσαν εντολή στους πολίτες να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια βομβαρδισμών μέχρι νεωτέρας.

Από την επίθεση υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τους διασώστες, μετέδωσαν οι Times of Israel. Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom ανακοίνωσε ότι παρείχε πρώτες βοήθειες σε πολίτες που φέρουν ελαφρά τραύματα από θραύσματα στο Τελ Αβίβ. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης.

🚨Millions of Israelis rushed into shelters as ballistic missiles from Iran targeted major population centers. We will take every measure necessary to protect the people of Israel. pic.twitter.com/WTpZlmBhuG — Israel ישראל (@Israel) June 13, 2025

«Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έχει δώσει οδηγίες στους κατοίκους σε όλη τη χώρα να παραμείνουν κοντά σε προστατευμένους χώρους», ανέφερε ο στρατός. «Η μετακίνηση σε δημόσιους χώρους θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και οι δημόσιες συγκεντρώσεις πρέπει να αποφεύγονται. Μόλις λάβετε μια ειδοποίηση, εισέλθετε σε έναν προστατευμένο χώρο και παραμείνετε εκεί μέχρι να εκδοθεί επίσημη ενημέρωση».

Footage of an Iranian ballistic missile hitting downtown Tel Aviv, Israel, moments ago. pic.twitter.com/i8QOPffg6U — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 13, 2025



Η ενημέρωση Τύπου του ισραηλινού στρατού διακόπηκε αιφνιδίως το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα) λόγω «επικείμενης ιρανικής επίθεσης στο κεντρικό Ισραήλ», σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο.

pic.twitter.com/RitAVDDmU3 — דובר צה״ל אפי דפרין – Effie Defrin (@IDFSpokesperson) June 13, 2025

Ο Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος των ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων όταν μεταδόθηκε ανακοίνωση από μεγάφωνο. Η μετάδοση διακόπηκε αμέσως μετά. Πρόλαβε να δηλώσει ότι μέχρι στιγμής το Ισραήλ έχει πλήξει περισσότερους από 200 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν. Ο Ντέφριν διαμήνυσε ότι το Ισραήλ έχει την ικανότητα να αμυνθεί απέναντι σε οποιαδήποτε ιρανικά αντίποινα, χωρίς τη βοήθεια των συμμάχων του.

At least one ballistic missile impact in Tel Aviv, near an Israeli SAM battery pic.twitter.com/DBZWdITQix — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 13, 2025

Πληροφορίες αναφέρουν ότι βαλλιστικός πύραυλος κατέπεσε στο Τελ Αβίβ, κοντά σε συστοιχία αντιαεροπορικών πυραύλων της ισραηλινής αεράμυνας.

Iranians are launching their ballistic missiles. pic.twitter.com/BY5QR9naQO — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025



Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα), ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «θα απαντήσουν ισχυρά» στα προηγούμενα πλήγματα του Ισραήλ στο Ιράν «και θα φέρουν την καταστροφή στο αισχρό σιωνιστικό καθεστώς».

Το μπαράζ των πυραυλικών επιθέσεων συνεχίζεται σύμφωνα με τους IDF ενώ το ιρανικό πρακτορείο IRNA επιβεβαίωσε ότι εκτοξεύτηκε και δεύτερο κύμα πυραύλων. Στον ουρανό του Τελ Αβίβ διακρίνεται ένα πυκνό νέφος καπνού μετά τις πρώτες πυραυλικές εκτοξεύσεις.

Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τη Σφεντόνα του Δαβίδ και το Βέλος, τα υπερσύγχρονα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ, κάποιοι όμως έπεσαν στο έδαφος με άγνωστες ως τώρα συνέπειες. Φαίνεται ακόμη ότι υπάρχουν και καταστροφές σε κτίρια στο κέντρο του Τελ Αβίβ.

Ο αμερικανικός στρατός βοήθησε να καταρριφθούν ιρανικοί πύραυλοι που κατευθύνονταν στο Ισραήλ, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Εν μέσω των επιθέσεων το Channel 12 επικαλείται ανώνυμη πολιτική πηγή του Ισραήλ, η οποία απειλεί το Ιράν με κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων. «Το Ιράν θα πληρώσει ένα αφόρητα βαρύ τίμημα για τα πυρά του σε κατοικημένες περιοχές», αναφέρεται ότι δήλωσε η ισραηλινή πηγή, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Ξέρουμε τι χτύπησε το Ισραήλ [στις επιθέσεις του σε ιρανικούς στόχους σήμερα] και ξέρουμε τι αποφάσισε να μην χτυπήσει. Και αυτό είναι το επόμενο βήμα». Η δήλωση φαίνεται να αναφέρεται σε ενδεχόμενα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακές ή κρίσιμες υποδομές του Ιράν.

NOW: Iranian ballistic missiles hit targets in Israel. pic.twitter.com/RnYKqaWRVB — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Situation on the ground in Tel Aviv. pic.twitter.com/BoviIKybHX — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

🚨 IDF SPOKESPERSON: A fresh barrage—dozens of missiles—has just been launched at Israel. Iron Dome and other air-defense batteries are intercepting in real time; any booms you hear are interceptions or impacts. Stay close to shelters and follow every Home Front Command alert… pic.twitter.com/yvdrnN6VoY — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 13, 2025



Σύμφωνα με το πρακτορείο Irna, καταρρίφθηκαν δύο ισραηλινά μαχητικά. Δεν διευκρινίστηκε ωστόσο σε ποια περιοχή έγινε αυτό. H κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι καταρρίφθηκε «τουλάχιστον ένα» μαχητικό και ότι ο πιλότος του έχει τεθεί υπό κράτηση. Την είδηση διαψεύδει εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

