Μαζί για το Παιδί: Πρόγραμμα στοματικής υγιεινής για περισσότερα από 500 παιδιά

Το Μαζί για το Παιδί ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Υγιή Δόντια, Δυνατά Παιδιά», με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών που υποστηρίζονται από φορείς παιδικής προστασίας σχετικά με τη σημασία της στοματικής υγιεινής και της φροντίδας των δοντιών.

Η δράση υλοποιήθηκε με τη στήριξη του Qualco Foundation και περιλάμβανε επισκέψεις σε 12 φορείς παιδικής προστασίας της Αττικής, στους οποίους φιλοξενούνται συνολικά 543 παιδιά ηλικίας 3 έως 12 ετών.

Τα παιδιά που φιλοξενούνται σε φορείς παιδικής προστασίας συχνά δεν έχουν την απαραίτητη γνώση και τα μέσα για την καθημερινή φροντίδα της στοματικής τους υγείας.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διατήρηση της στοματικής υγιεινής είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη συνολική υγεία, την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και την ευεξία. Είναι σημαντικό για τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η σωστή φροντίδα των δοντιών αποτελεί μια καθημερινή συνήθεια που θα τα συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, εθελόντρια οδοντίατρος του Μαζί για το Παιδί παρουσίασε με τρόπο κατανοητό και βιωματικό τη σημασία της στοματικής υγιεινής, δίνοντας στα παιδιά χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές.

Στο τέλος της εκπαίδευσης, τα παιδιά έλαβαν σετ στοματικής υγιεινής, ευγενική προσφορά της Colgate-Palmolive, για την ενίσχυση της καθημερινής φροντίδας των δοντιών τους.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι» του Μαζί για το Παιδί που στοχεύει στην στήριξη παιδιών που φιλοξενούνται σε φορείς παιδικής προστασίας.

Η δράση υλοποιήθηκε στους ακόλουθους φορείς παιδικής προστασίας:

Αργέντειος Παιδική Στέγη

Παπαστράτειος Παιδική Στέγη Αθηνών

Παπαστράτειος Παιδική Στέγη Πειραιώς

Παιδική Στέγη Κυνοσάργους

Πηνελόπειο Ίδρυμα

Παιδικός Σταθμός Φίλοι του Παιδιού

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Στέγη Κοριτσιού Αγία Άννα

Ένα Παιδί Ένας Κόσμος

Χριστοδούλειο Ίδρυμα

Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι»

Το πρόγραμμα «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι» δημιουργήθηκε το 2012 για να υποστηρίξει τα παιδιά που ζουν σε δομές ή/και υποστηρίζονται από φορείς παιδικής προστασίας. Περισσότεροι από 200 φορείς σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στο δίκτυο του προγράμματος, το οποίο ενισχύει 18.000 παιδιά ετησίως με την παροχή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, σχολικών ειδών, παιχνιδιών, ρουχισμού, υπόδησης και επίπλων. Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα βοηθά και στην αναβάθμιση των δομών. Τα αγαθά συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις του Μαζί για το Παιδί, καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, σε συνεργασία με σχολεία όλων των βαθμίδων, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ιδιώτες, καθώς και με την Τράπεζα Τροφίμων. Στη συνέχεια, αξιολογούνται, ταξινομούνται και προσφέρονται στους συνεργαζόμενους φορείς πανελλαδικά, σε αντιστοιχία με τις ανάγκες τους.

Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί

Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και σχεδόν 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.

Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερα www.mazigiatopaidi.gr

