Μαζί για το Παιδί & Minerva Marine αναβαθμίζουν 11 σχολεία στην Κάλυμνο

Με έμπνευση από την αξία της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, το «Μαζί για το Παιδί» βρέθηκε στην Κάλυμνο και, με την ευγενική υποστήριξη της Minerva Marine, προχώρησε σε μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον: την αναβάθμιση και ενίσχυση έντεκα σχολείων του νησιού.

Οι παρεμβάσεις, που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Μαζί στις Ακριτικές», έδωσαν νέα πνοή σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, προσφέροντας σε 1.546 μαθητές και 217 εκπαιδευτικούς σύγχρονα εργαλεία μάθησης, δημιουργικούς χώρους και ευκαιρίες εξέλιξης.

Από τις νέες αίθουσες STEM και τις βιβλιοθήκες που καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία, έως την ενίσχυση των εργαστηρίων και των χώρων δημιουργικής απασχόλησης, η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει πως η εκπαίδευση στα ακριτικά νησιά δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα – και όταν κοινωνία και ιδιωτική πρωτοβουλία συνεργάζονται, γίνεται πραγματικότητα.

Το Μαζί για το Παιδί αναβάθμισε και ενίσχυσε 11 σχολεία στην Κάλυμνο, με την ευγενική υποστήριξη της Minerva Marine.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα «Μαζί στις Ακριτικές» και ωφελούν συνολικά 1.546 μαθητές και 217 εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα:

Στα νηπιαγωγεία και δημοτικά της Καλύμνου υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις που περιλάμβαναν:

• Δημιουργία βιβλιοθηκών και γωνιών φιλαναγνωσίας με νέους τίτλους βιβλίων, προσφέροντας στους μαθητές έναν χώρο για να καλλιεργήσουν την αγάπη τους για το διάβασμα.

• Δημιουργία αιθουσών STEM, με σύγχρονα εκπαιδευτικά βοηθήματα που ενισχύουν τη μάθηση μέσα από τον πειραματισμό.

• Διαμόρφωση αιθουσών δημιουργικής απασχόλησης και παιχνιδιού, εξοπλισμένων με εκπαιδευτικά βοηθήματα, παιχνίδια, βιβλία και αθλητικό υλικό.

• Προσφορά σύγχρονων εργαλείων μάθησης, όπως laptops, διαδραστικές οθόνες και κιτ ρομποτικής.

• Ενίσχυση τμήματος υποδοχής ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) με εξοπλισμό και βιβλία, για την ομαλή ενσωμάτωση μαθητών που δεν έχουν ως μητρική τους γλώσσα τα ελληνικά.

• Εξοπλισμό νηπιαγωγείων με έπιπλα, διαδραστικούς πίνακες, υλικό STEM και μέσα ανάπτυξης κινητικών και αισθητηριακών δεξιοτήτων.

Στα γυμνάσια και λύκεια της Καλύμνου οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν:

• Αναβάθμιση των εργαστηρίων Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και παροχή βιντεοπροβολέων στο 1ο ΕΠΑΛ Καλύμνου, το μεγαλύτερο σχολείο του νησιού και ένα από τα μεγαλύτερα στα Δωδεκάνησα.

• Ενίσχυση αιθουσών Φυσικών Επιστημών με νέο εργαστηριακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

• Διάθεση kit ρομποτικής και φορητών υπολογιστών.

• Προσφορά αθλητικού υλικού και υλικού δημιουργικής απασχόλησης.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις αποτελούν μέρος του ευρύτερου προγράμματος δράσεων που υλοποιεί η Minerva Marine Inc. στην Κάλυμνο, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

