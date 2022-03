Μάχουτσικ: Γλίτωσε από τις ρωσικές βόμβες και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ύψος!

Η Ουκρανή Γιαροσλάβα Μάχουτσικ δραπέτευσε από τον πόλεμο και μετά από ταξίδι τριών ημερών έφτασε στο Βελιγράδι, όπου στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ύψος!

Η 20χρονη άλτρια έφυγε από το Ντνίπρο, όπου άφησε πίσω τους δικούς της και με τη βοήθεια της ουκρανικής ομοσπονδίας κατάφερε όχι μόνο να πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, αλλά και να κερδίσει το χρυσό με άλμα 2.02 παρόλο που είχε χάσει πολλές προπονήσεις λόγω του πολέμου.

Μετά τη νίκη της, η ουκρανή δήλωσε συγκινημένη στην κατάμεστη αίθουσα Τύπου:

«Ξύπνησα μια μέρα από τις εκρήξεις… Μένω στο Ντνίπρο με την οικογένεια μου και εγκαταλείψαμε το σπίτι μας για να πάμε στην εξοχή, μακριά από τα αστικά κέντρα όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Δεν έκανα προπονήσεις για περισσότερο από μια εβδομάδα. Δεν είχαμε άλλωστε το μυαλό για προπονήσεις. Μία μέρα με κάλεσαν στο τηλέφωνο από την ομοσπονδία και μου είπαν ότι θέλουν να αγωνιστώ για την πατρίδα μου. Τότε ξεκίνησε το ταξίδι της απόδρασης με το αυτοκίνητο. Δεν έχω ταξιδέψει ποτέ ξανά για τρεις μέρες συνεχόμενες. Με την οικογένειά μου μιλάω κάθε μέρα. Εχω μεγάλη αγωνία γιατί ο πατέρας μου δεν ήθελε να αφήσει το σπίτι μας. Οταν ακούω στο τηλέφωνο ότι είναι καλά παίρνω ζωή… Εγώ όμως δε θα μπορέσω να γυρίσω στην Ουκρανία. Θα με φιλοξενήσει η Puma στο αρχηγείο της στη Γερμανία.

«Η προπονήτρια μού είπε να επικεντρωθώ μόνο στον αγώνα και να μη σκεφτώ τι γίνεται πίσω στην πατρίδα. Ηταν πολύ δύσκολο. Ηθελα να κατακτήσω το μετάλλιο για τη χώρα μου. Στην αρχή όταν ξέσπασε ο πόλεμος δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα καταφέρω να βρεθώ εδώ αλλά τελικά έφερα αυτό το καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μου. Είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση στα χαμηλά άλματα, όμως μετά τις δυο αποτυχημένες προσπάθειες στα δύο μέτρα έπρεπε να επικεντρωθώ μόνο στο άλμα μου. Κατά την διάρκεια του αγώνα δεν σκεφτόμουν ότι κάνω αυτήν την προσπάθεια για τον εαυτό μου ούτε για το μετάλλιο, αλλά για τον oυκρανικό λαό και για να δείξω ότι είμαστε οι δυνατότεροι στον κόσμο».

Yaroslava Mahuchikh clears 2.02m to win an emotional #WorldIndoorChamps high jump gold for Ukraine 🇺🇦

— World Athletics (@WorldAthletics) March 19, 2022