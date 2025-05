Μάχη με τις φλόγες στο Ισραήλ – Η Ευρώπη στέλνει βοήθεια

Μάχη σε πολλαπλά μέτωπα εξακολουθούν και την Πέμπτη να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο κεντρικό Ισραήλ. Ενεργοποιήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και πολλές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, στέλνουν βοήθεια.

Οι φωτιές ξέσπασαν την Τετάρτη, κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ, αναγκάζοντας την αστυνομία να αποκλείσει την κυκλοφορία σε πολλούς βασικούς οδικούς άξονες και να απομακρύνει χιλιάδες κατοίκους από τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, 163 ομάδες εξακολουθούν να επιχειρούν, υποστηριζόμενες από 12 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ ανακοίνωσε ότι παρασχέθηκαν χθες οι πρώτες βοήθειες σε 23 ανθρώπους, η πλειονότητα των οποίων είχε υποστεί εγκαύματα ή είχε εισπνεύσει καπνό. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν δύο έγκυες, όπως και δύο μωρά κάτω του ενός έτους, σύμφωνα με την MDA.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Kan, 17 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί.

Οι πυροσβέστες αγωνίζονταν καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. «Όλοι οι δρόμοι έχουν ξανανοίξει στην κυκλοφορία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία σήμερα το πρωί.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι πρόκειται για «εθνικά κατεπείγουσα κατάσταση» και προειδοποίησε χθες για τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών στην πόλη της Ιερουσαλήμ.

Ισραηλινοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν χθες για να βοηθήσουν και πολλές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την εθνική εορτή της Ανεξαρτησίας του Ισραήλ ακυρώθηκαν.

Ο στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι παραμένουν στρατιώτες στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες περιοχές.

«Στη διάρκεια της νύχτας δεκάδες οχήματα παρατάχθηκαν σε όλη τη χώρα σχηματίζοντας γραμμές για να αποτρέψουν εξάπλωση της πυρκαγιάς», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η αεροπορία «συνεχίζει να μετέχει στις προσπάθειες για την κατάσβεση των πυρκαγιών», προσθέτει ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι απέστειλε επίσης γύρω στα 50 πυροσβεστικά οχήματα στις πληγείσες ζώνες.

Δημοσιογράφος του AFP στο κεντρικό Ισραήλ είδε χθες τις φλόγες να κατακαίνε δασωμένες εκτάσεις κοντά στη βασική οδική αρτηρία που συνδέει το Λατρούν με την Μπετ Σεμές, ενώ ελικόπτερα προσπαθούσαν με ρίψεις νερού να σβήσουν τις φλόγες.

Οι πυρκαγιές αυτές εξαπλώθηκαν γρήγορα λόγω υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων.

Η Ευρώπη στέλνει βοήθεια

Οπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πυροσβεστικά αεροπλάνα από Ελλάδα, Κύπρο, Κροατία και Ιταλία βρίσκονταν το μεσημέρι της Πέμπτης καθ’ οδόν προς παροχή υποστήριξης στο έργο της ισραηλινής πυροσβεστικής.

