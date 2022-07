Μάχη με τις φλόγες στη Δαδιά, βελτιωμένη η εικόνα σε Λέσβο και Ηλεία

Πενήντα οκτώ δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, με τις περισσότερες από αυτές να τίθενται υπό έλεγχο σε πρώτο χρόνο, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος επιπυραγός Γιάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

Αναφερόμενος στα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα μέχρι στιγμής, ο κ. Αρτοποιός μίλησε αρχικά για την «πολύ δύσκολη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Σουφλί Εβρου», όπου «η κύρια προσπάθεια των επιχειρήσεων επικεντρώνεται στο δάσος της Δαδιάς και πιο συγκεκριμένα στο νότιο νοτιοδυτικό μέτωπο ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο άλλο ενεργό μέτωπο. Εκτός των επίγειων και εναερίων επιχειρήσεων, ταυτοχρόνως προβαίνουμε και στην δημιουργία επιπλέον αντιπυρικών ζωνών και λωρίδων, με χωματουργικά μηχανήματα βαρέως τύπου, προκειμένου να έχουν καλύτερη πρόσβαση οι δασοκομάντος και τα πεζοπόρα τμήματα εντός του πυκνού δασικού οικοσυστήματος», σημείωσε.

Επιχειρούν 320 Πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 75 οχήματα, ενώ περιοδικά επιχειρούν από αέρος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 10 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν οι Δασικές Υπηρεσίες Εβρου με τους υλοτόμους οι οποίοι πραγματοποιούν αραίωση της καύσιμης ύλης, ενημέρωσε. Επιπλέον, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας έχει διαθέσει, 8 μηχανήματα έργου και 1 ομάδα «Δευκαλίωνα» αποτελούμενη από 36 στελέχη, 4 υδροφόρα οχήματα, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση έχει διαθέσει μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, «με σαφώς πιο βελτιωμένη εικόνα διεξάγονται οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις στη Λέσβο», όπου «τούτη την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται μόνο ένα ενεργό μέτωπο προς την περιοχή Βρίσα στη Βόρεια Βορειοδυτική πλευρά της πυρκαγιάς, ενώ προς την περιοχή του Σταυρού στην Βορειοανατολική πλευρά, αυτό βρίσκεται σε ύφεση. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι Βορειοανατολικοί εντάσεως 4-5 μποφόρ, ωστόσο όλες οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις ενεργούν αδιάκοπα για τον έλεγχο αυτής της δύσκολης πυρκαγιάς».

Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 21 οχήματα 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ολες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι σε γενική επιφυλακή. Συνδρομή παρέχουν το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, πρόσθεσε.

Σε ύφεση βρίσκεται και δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων στην Ηλεία. «Υπάρχουν μόνο κάποιες διάσπαρτες ενεργές εστίες εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς», σημείωσε ο κ. Αρτοποιός. Επιχειρούν 159 πυροσβέστες, 59 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρα τμήματα ενώ καθ΄ όλη την διάρκεια της ημέρας επιχείρησαν περιοδικά 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Μέσω του προγράμματος προεγκατάστασης, στην Ηλεία, επιχείρησαν και 15 γερμανοί πυροσβέστες. Συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Ολες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είναι σε γενική επιφυλακή, ανέφερε.

Ο ίδιος ενημέρωσε, ακόμη, πως το απόγευμα της Δευτέρας σε εξέλιξη βρισκόταν «πυρκαγιά σε βραχώδη περιοχή στην θέση Τσακατούρα Γρεβενών όπου εκεί επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο».

Νωρίτερα: «Οριοθετήθηκε η αγροτοδασική πυρκαγιά που είχε σαν σημείο έναρξης την περιοχή Ακριτοχώρι Μεσσηνίας του δήμου Πύλου-Νέστορος. Σε μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Αγία Γαλήνη, Ρεθύμνου Κρήτης. Σε μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στο δήμο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. Σε έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας. Σε μερικό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές στην Σκύδρα, στον Σκαραμαγκά Αττικής, στον Καρβουνά και Σάνη Χαλκιδικής και είναι οριοθετημένες οι πυρκαγιές σε Φούρκα και Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής».

Επισήμανε πως κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε η δορυφορική υπηρεσία καταγραφής μέσω του συστήματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις πυρκαγιές στα Δαδιά, στη Λέσβο και στην Ηλεία.

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων στις παραπάνω περιοχές. Τα αιτήματα έγιναν αποδεκτά από την ΕΕ.

📌 Ενεργοποίηση #CopernicusEMS🇪🇺 για άμεση χαρτογράφηση🛰️ της πληγείσας από δασική🔥 περιοχής #Κρέστενα #Ηλεία

🔗 https://t.co/DKNygzuzuy

📌@CopernicusEMS🇪🇺 activation for the immediate mapping of the #area in #Ilia #Krestena affected by #forestfire

🔗 https://t.co/lwrZf45ADW pic.twitter.com/Ale2epMO31

— Civil Protection GR (@GSCP_GR) July 25, 2022