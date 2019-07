Μαύρος ευρωβουλευτής καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ρατσισμού στο Στρασβούργο

Ένας μαύρος ευρωβουλευτής ισχυρίζεται ότι του ζητήθηκε να εγκαταλείψει το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο από έναν υπάλληλο, την πρώτη του μέρα της ανάληψης των νέων του καθηκόντων.

Ο πρώην δήμαρχος του Σέφιλντ, Μάγκιντ Μάγκιντ, ο οποίος ανήκει στους Πράσινους, δήλωσε ότι είναι «εμφανώς διαφορετικός» από τους συναδέλφους του αλλά δεν θα «προσπαθήσει να χωρέσει» στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο 30χρονος, που φορούσε καπελάκι μπέιζμπολ και μπλουζάκι που ανέγραφε «Γ**ώ τον φασισμό», δήλωσε ότι του ζητήθηκε να εγκαταλείψει το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την εναρκτήρια ημέρα της νέας νομοθετικής περιόδου.

«Δεν έχω το προνόμιο να κρύψω την ταυτότητά μου. Είμαι ΜΑΥΡΟΣ και το όνομά μου είναι Μάγκιντ. Δεν σκοπεύω να προσπαθήσω να χωρέσω εδώ. Συνηθίστε το!» έγραψε ο ίδιος στο twitter.

Your face when you’ve just had someone ask if you’re lost & then you’re told to leave, on your first day at work. 🤦🏾‍♂️

I know I’m visibily different. I don’t have the privilege to hide my identity. I’m BLACK & my name is Magid. I don’t intend to try fit in. Get used to it!

👊🏾💚 pic.twitter.com/HhWG63kE9U

— 🚀MΛG!D (@MagicMagid) 2 Ιουλίου 2019