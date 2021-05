«Μαθήματα» σεβασμού θρησκευτικών ελευθεριών από τούρκο υφυπουργό στη Θεσσαλονίκη

H Θεσσαλονίκη ήταν ο πρώτος σταθμός της διήμερης -ιδιωτικής όπως είναι ο επίσημος χαρακτηρισμός- επίσκεψης του υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Γιαβούζ Σελίμ Κιράν, ο οποίος στη γραμμή του καθεστώτος Ερντογάν περί «τουρκικής μειονότητας» στη Θράκη, θα μεταβεί διαδοχικά σε Κομοτηνή, Ξάνθη και Διδυμότειχο για συναντήσεις με φορείς.

Press Release Regarding the Visit of H.E. Mr. Yavuz Selim Kıran, Deputy Minister of Foreign Affairs, to Thessaloniki and Western Thrace https://t.co/XFVtl8S1uZ pic.twitter.com/TUmVY5IHqX

Το πρωί της Τετάρτης ο τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ και το Γενί Τζαμί, ενώ το πρόγραμμά του περιελάμβανε ξενάγηση στα αξιοθέατα της Ανω Πόλης.

Σε ανάρτησή του στο Τwitter από τη Θεσσαλονίκη, ο Γιαβούζ Σελίμ Κιράν βγήκε να μιλήσει για περιορισμούς στην ελευθερία της γλώσσας και τη θρησκείας, αγνοώντας επιδεικτικά ότι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας αποτελεί τα τελευταία χρόνια ασφαλές καταφύγιο για πολλούς αντιφρονούντες που κατάφεραν να γλιτώσουν τις φυλακές του Ερντογάν.

«Συναντήθηκα με εκπροσώπους της τουρκικής κοινότητας Θεσσαλονίκης. Πιέσεις, περιορισμοί στην ελευθερία της γλώσσας, της θρησκείας και της λατρείας κατά των ανθρώπων μας είναι απαράδεκτες. Είμαστε πάντα κοντά στους δικούς μας ανθρώπους που διατηρούν την ταυτότητα και τη θρησκεία τους απέναντι σε κάθε αντιξοότητα. Ξεκινήσαμε την επίσκεψή μας στους δικούς μας ανθρώπους στην Ελλάδα από το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή της Δημοκρατίας μας. Εργαζόμαστε ώστε να είμαστε πρωτοπόροι στην ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή μας, υπό το μότο ‘ειρήνη στο σπίτι μας, ειρήνη στον κόσμο’», έγραψε στην ανάρτησή του ο τούρκος αξιωματούχος.

We met w/representatives and religious officials of Turkish community in #Thessaloniki.

🔸Pressures&restrictions on freedom of language,religion&worship against our kinsmen are unacceptable.

🔸We are always with our kinsmen, who conserve their identity&religion against all odds. pic.twitter.com/j5atLnicjR

— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) May 5, 2021