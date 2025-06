Μασκ: «Το παράκανα» με τις αναρτήσεις για τον Τραμπ

Για μια εβδομάδα ζούσαμε το μεγάλο ξεκατίνιασμα: ο Ελον Μασκ, πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, εξαπέλυε διαδικτυακές επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, προέδρου των ΗΠΑ, και ο τελευταίος απαντούσε με δηλώσεις στα media και ούτω καθ’ εξής. Τελικά ο 54χρονος επιχειρηματίας, που για κάποιο διάστημα είχε γίνει το Νο2 στον Λευκό Οίκο, είχε αναλάβει κυβερνητικό πόστο και εμφανιζόταν ως ο κολλητός του προέδρου, μετάνιωσε για τις επιθέσεις του

Ο Ελον Μασκ ανέφερε πως μετάνιωσε τις επιθετικές του αναρτήσεις εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα, πυροδοτώντας μία σύγκρουση που έκανε τους Δημοκρατικούς να τρίβουν τα χέρια τους.

«Μετανιώνω για κάποιες από τις αναρτήσεις μου για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Το παράκανα», έγραψε ο Μασκ στο Χ, την Τετάρτη.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025