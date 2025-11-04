Μαρινάκης: Η παραίτηση Σκλήκα δεν σημαίνει και υπαναχώρηση (από τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ)

Η παραίτηση Σκλήκα δεν σημαίνει ούτε ότι ακυρώνεται η προσφορά του ως CEO των ΕΛΤΑ, αλλά ούτε και ότι υπάρχει υπαναχώρηση σε σχέση με το σχέδιο αναδιάρθρωσής τους, θέλησε να σημειώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο ΣΚΑΪ, λίγα μόλις λεπτά μετά την επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου (που από ό,τι φαίνεται «πλήρωσε το μάρμαρο» για την επικοινωνιακή -κυρίως- διαχείριση του όλου ζητήματος).

«Αλλο η παραίτηση και άλλο η μεταρρύθμιση, η τελευταία θα υλοποιηθεί», ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος, για να υπογραμμίσει ότι «τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, αλλά εκσυγχρονίζονται», επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι «κανείς, σε κανένα σημείο της Ελλάδας δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση» και κανείς από τους εργαζομένους δεν θα μείνει χωρίς δουλειά.

Οπως είπε σε απάντηση των αντιδράσεων από βουλευτές της συμπολίτευσης, πλέον θα υπάρξει διάλογος για το θέμα με τις τοπικές κοινωνίες και αντικείμενο της διαβούλευσης θα είναι τι μπορεί να γίνει τοπικά, όπου παρατηρηθεί κενό. «Στόχος είναι να μην ρίχνονται τα λεφτά των φορολογουμένων σε ένα βαρέλι δίχως πάτο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Αναφορικά με την παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρα Σκλήκα, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αρκέστηκε να δηλώσει (σε συνέχεια όσων είπε στο briefing της Δευτέρας περί «επικοινωνιακής αστοχίας») ότι «θεωρήθηκε αδύνατον από τον ίδιο η πολιτική και συνολική διαχείριση μιας σημαντικής και αναγκαίας μεταρρύθμισης, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα και την ύπαρξη των ΕΛΤΑ».

Ταυτόχρονα όμως, έσπευσε να διευκρινίσει, η παραίτηση δεν συνεπάγεται και υπαναχώρηση από το σχέδιο αναδιάρθωσης των ΕΛΤΑ που -όπως τόνισε- θα προχωρήσει κανονικά.

Διότι όπως εξήγησε, «το σχέδιο αναδιάρθρωσης επελέγη από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ» και «υπάρχουν δύο σημαντικές ημερομηνίες: Το 2013 απελευθερώθηκε η συγκεκριμένη δραστηριότητα και πλέον το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη ελλειμματική πολιτική, αυτό πλέον δεν επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

«Από ο 2018», υπενθύμισε, «επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τα ΕΛΤΑ έφυγαν από τη διαχείριση της κεντρικής κυβέρνησης και πήγαν στο Υπερταμείο. Αρα, όλα αυτά είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ. Απαντώ λοιπόν, ναι, οι συγκεκριμένες πολιτικές θα υλοποιηθούν. Πού έκανε λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ; Οτι “έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο”, ήτοι αποφασίστηκε το κλείσιμο 204 καταστημάτων χωρίς διάλογο με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία».

Σε κάθε περίπτωση, διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης, η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί κατόπιν διαλόγου με τους πολίτες και «η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, «θα εξηγηθεί στους βουλευτές και τους πολίτες ότι τα ΕΛΤΑ πάνε στο σπίτι των πολιτών, αλλά και ότι εκεί, όπου υπάρχει ανάγκη, πρέπει κατόπιν διαλόγου με την κοινωνία να βρεθούν τα σημεία εξυπηρέτησης. Η τάση γέρνει προς την κατ’ οίκον παράδοση και εκεί θα πρέπει να κατευθυνθούν οι πόροι των ΕΛΤΑ», τόνισε στις δηλώσεις στον ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

