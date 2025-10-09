Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οποιος πρέπει να καταθέσει στην Εξεταστική δεν θα πούμε όχι

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ προς όσους τις δικαιούνται, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι «οι διαδικασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία» και η κυβέρνηση επιδιώκει «να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλότητα στην καταβολή των ενισχύσεων».

Παράλληλα, αναφερόμενος στην Εξεταστική Επιτροπή, σημείωσε ότι «είναι ο μόνος τρόπος να δοθούν απαντήσεις» και υπογράμμισε πως «όποιος πρέπει να έρθει να καταθέσει όπως προβλέπεται από την εξεταστική, όχι δεν θα πούμε»».

«Δεν θα δώσουμε στην αντιπολίτευση το δικαίωμα να μιλήσει για συγκάλυψη», πρόσθεσε, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο –όπως είπε– δείχνει «αμηχανία» απέναντι στην πορεία των ερευνών.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να σχολιάσει την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, χαρακτηρίζοντάς την «προσωπική του απόφαση». «Δεν χρειάζεται να σχολιάσω μια προσωπική απόφαση του πρώην πρωθυπουργού», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε, ωστόσο, την ανησυχία του για την απόσταση που χωρίζει τον δημόσιο διάλογο από την καθημερινότητα των πολιτών. «Φοβάμαι μήπως η δημόσια συζήτηση κινείται πολύ μακριά από εκεί που ζει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό», σημείωσε, τονίζοντας ότι «κινδυνεύουμε να έχουμε από τη μία τα πραγματικά προβλήματα και από την άλλη έναν αποκομμένο πολιτικό λόγο».

Αναφερόμενος στο πολιτικό κλίμα, επισήμανε ότι «οι παράφρονες πολιτικά καραδοκούν με άλλα ονόματα, άλλα κόμματα και διασπάσεις», προσθέτοντας ότι «πρόκειται για πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στην τοξικότητα και δεν διαθέτουν καμία αντιπρόταση ή πρόγραμμα».

Σε ερώτηση για τη δήλωση της ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η τοποθέτησή της «απάντησε αποστομωτικά στο αφήγημα της αντιπολίτευσης» περί κακής συνεργασίας της Αθήνας με τις ευρωπαϊκές Αρχές, τονίζοντας πως «υπάρχει άριστη συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση».

Για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι , ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «ανθρώπινα, σταθήκαμε στο πλευρό ενός πονεμένου πατέρα όπως θα κάναμε για κάθε συγγενή θύματος», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «η Ελλάδα δεν θα γίνει άναρχο κράτος όπου τα κόμματα θα παραγγέλνουν αποφάσεις της Δικαιοσύνης».

Αναφερόμενος στις καθυστερήσεις στη Δικαιοσύνη, παραδέχθηκε ότι «είναι θεμιτό να εξεταστεί εάν υπήρξαν καθυστερήσεις», προσθέτοντας όμως ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να απολογείται για τη λειτουργία ενός ανεξάρτητου θεσμού». Τόνισε, τέλος, ότι «η Δικαιοσύνη εξάντλησε τα περιθώρια ώστε να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση στη δίκη», επισημαίνοντας πως «είναι απολύτως λογικό ένας πατέρας να ζητά απαντήσεις, όπως είναι επίσης λογικό να δοθούν μέσα από τη θεσμική διαδικασία».

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη σταθερότητα, στη διαφάνεια και στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς», υπογραμμίζοντας ότι «η κοινωνία χρειάζεται καθαρό λόγο, όχι τοξικότητα και διχασμό».

