Μαρινάκης για Αγνωστο Στρατιώτη: Σήμερα η τροπολογία – Τι θα λέει – Ποιος θα τη καταθέσει

Καμία πρόθεση να εισέλθει σε μία «στημένη» αντιπαράθεση για την προστασία του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη δεν έχει η κυβέρνηση, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Παράλληλα, απατώντας σε ερώτηση για το θέμα των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών, σημείωσε ότι δεν υπάρχει διάθεση για μια «a priori επιθετική ενέργεια».

Σε ό,τι αφορά το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε τα ακόλουθα: «εντός της ημέρας θα κατατεθεί η τροπολογία στη Βουλή και αύριο θα υποστηριχθεί στη Βουλή. Να επαναλάβω πως για ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα δεν θα κάνουμε κάποια a priori επιθετική ενέργεια για να μην επωφεληθούν οι γνωστοί άγνωστοι του πολιτικού συστήματος. Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί, το κράτος οφείλει να τηρήσει τους νόμους. Αλλοίμονο εάν ψηφίζαμε κάτι που δεν θα το εφαρμόσουμε. Το μήνυμα μας είναι πως δεν θα μπούμε στη διαδικασία μίας στείρας, άχαρης και πονηρής από την πλευρά της αντιπολίτευσης αντιπαράθεσης. Η ερώτηση θα είναι απλή: συμφωνούν τα κόμματα να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ των πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, ναι ή όχι;».

Τουρκία και συνεργασία στην Αν. Μεσόγειο

Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία 5×5 τη συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής (Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Τουρκία και Λιβύη), που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, τόνισε ότι είναι αμιγώς ελληνική.

Επεσήμανε ότι «πρόκειται για την πρώτη συγκροτημένη πρόταση για συγκεκριμένη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, για συγκεκριμένες χώρες και συγκεκριμένη θεματολογία, είναι αμιγώς ελληνική πρωτοβουλία. Η Αθήνα αποδεικνύει εμπράκτως ότι επιδιώκει τη συζήτηση επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου και είναι σαφές ότι δεν συζητάμε για συνεκμετάλλευση. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα φανεί κατά πόσον θα καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση αυτού του φόρουμ και ακολούθως θα προετοιμαστεί αυτή η συνάντηση».

Για τις δηλώσεις του τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι για ακόμη μία φορά η αντιπολίτευση βιάστηκε, καθώς στο παρελθόν είχαν αμφισβητήσει ότι η Ελλάδα είχε επιτύχει τον κανόνα της ομοφωνίας, «η ίδια η πραγματικότητα τους διέψευσε», είπε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση για άλλες δηλώσεις του κ. Φιντάν σχετικά με μελλοντική διμερή συζήτηση για τα 12 ναυτικά μίλια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «η θέση της χώρας διαχρονικά παραμένει η ίδια και δεν πρόκειται να αλλάξει. Εχουμε μία διαφορά με την Τουρκία την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, που επιθυμούμε να επιλυθεί επί τη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Δεν πρόκειται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση κυριαρχικά μας δικαιώματα, είμαστε κυρίαρχο κράτος δεν υποχωρούμε ούτε κατ’ ελάχιστον».

