Μαραθώνιος Αθήνας: Νικητής ο Παναγιώτης Καραΐσκος με χρόνο 2:20:08

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν ο μεγάλος νικητής του φετινού, 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου. Ο έλληνας δρομέας τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20:08, βελτιώνοντας έτσι τον χρόνο που είχε κάνει το 2023, όταν και τότε είχε βγει πρώτος σε 2 ώρες 22 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, ενώ πέρυσι ο 37χρονος αθλητής του Γ.Σ. Ηρακλής είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση.

Ο Καραΐσκος μετά το 10ο χλμ. βρέθηκε στην κορυφή. Από εκεί και έπειτα έτρεξε μόνος του μέχρι τον τερματισμό. Πέρασε το 10ο χλμ. σε 32:58, τα 15 χλμ. σε 50:06, τον ημιμαραθώνιο σε 1:10:54, τα 25 χλμ. σε 1:24:26, τα 30 χλμ. σε 1:41:20, τα 35 χλμ. σε 1:57:34, τα 40 χλμ. σε 2:13:22, για να τερματίσει σε 2:20:10.

Δεύτερος έκοψε το νήμα ο δρομέας του ΓΑΣ Αγρινίου Κώστας Σταμούλης με χρόνο 2:23:23, που αποτελεί ατομικό του ρεκόρ. Ο Ούγγρος Λάζλο Τάρναϊ κατέκτησε την 3η θέση σε 2:23:52, με τον περυσινό νικητή, Μπάμπη Πιτσώλη του ΓΑΣ Ιλισσού, να τερματίζει στην 4η θέση και στην 3η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, με χρόνο 2:24:02.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος, αφού τερμάτισε τη δική του κούρσα, περίμενε στη γραμμή του τερματισμού τους συναθλητές του και έσπευσε να αγκαλιάσει τον Κώστα Σταμούλη από το Αγρίνιο, που τερμάτισε δεύτερος, αλλά και τον Λάζλο Τάρναϊ και τον Μπάμπη Πιτσώλη, που ακολούθησαν.

