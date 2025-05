Μάντσεστερ Σίτι: Η τελευταία υπόκλιση στον «βασιλιά» της

Ενα τεράστιο πανό απέναντι από τη VIP εξέδρα του «Ετιχαντ» απεικόνιζε το πρόσωπό του. Ενα άλλο, έγραφε «King Kev». Οπου κι αν έπεφτε το μάτι, υπήρχε η μορφή του. Ή το όνομά του, πάνω στις μπλούζες και τα κασκόλ των θεατών. Αν και ο Μπρους Σπρίνγκστιν έδινε συναυλία μερικά μέτρα μακριά, στην «Co-Op Live arena», το γήπεδο ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Την Τρίτη το βράδυ, το μισό Μάντσεστερ ήθελε να αποχαιρετήσει τον «βασιλιά» του.

Ο Κέβιν ντε Μπρόινε βγήκε από το τούνελ που οδηγεί στον αγωνιστικό χώρο, με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, συνοδευόμενος από τα τρία του παιδιά. Το σύνθημα «We want you to stay» (θέλουμε να μείνεις), που φώναζαν ρυθμικά οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι, δονούσε την ατμόσφαιρα, όμως τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση των πραγμάτων: το ματς εναντίον της Μπόρνμουθ (3-1), το υπ’ αριθμόν 421 του βέλγου μεσοεπιθετικού με τη φανέλα της Σίτι, ήταν η τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό που τον λάτρεψε.

Ούτε εκείνος ήθελε να εγκαταλείψει το θρόνο του. «Δεν έλαβα καμία πρόταση από τη Σίτι. Οπότε, ναι, ήταν δική της απόφαση. Εξεπλάγην, αλλά πρέπει να το αποδεχθώ. Το κατανοώ. Συχνά οι σύλλογοι πρέπει να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις», είχε αναφέρει στο συγκινητικό του μήνυμα με το οποίο τον Απρίλιο ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν. Στα τέλη Ιουνίου θα κλείσει τα 34. Αλλά ο κυριότερος λόγος για τον οποίο ο Πεπ Γκουαρντιόλα αφήνει έναν από τους πιο αγαπημένους του παίκτες να φύγει, είναι οι συχνοί τραυματισμοί του.

Ο επίλογος του ποδοσφαιριστή που επί μια δεκαετία πρωταγωνίστησε στους θριάμβους της Σίτι και κατέκτησε μαζί της 18 τρόπαια, άξιζε να γραφτεί με ένα δικό του γκολ. Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης του δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία, όμως το πλασέ του, από το ύψος της μικρής περιοχής μπροστά σε κενή εστία, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στα 141 προηγούμενα παιχνίδια του στο γήπεδο της Σίτι, θα είχε σκοράρει με κλειστά μάτια, γράφει ο Guardian. Αλλά με τόση συγκίνηση, πώς να συγκεντρωθεί; «Ηταν τρομερό, τρομερό…», είπε μετά το ματς. «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Σήμερα ο γιος μου θα είναι πολύ σκληρός απέναντί μου».

Αποχώρησε από το τερέν στο 69’ μέσα σε αποθέωση. Στο τέλος του αγώνα, οι συμπαίκτες του, ο Γκουαρντιόλα και ο κόσμος, υποκλίθηκαν στον «μαέστρο»: τον παίκτη που μοίραζε πάσες ακόμη και εκεί που δεν μπορούσε να δει, που συχνά πετύχαινε γκολ με σουτ – κεραυνούς από μακρινή απόσταση (αφήνοντας τον κόσμο να αναρωτιέται ποιο είναι το «καλό του» πόδι, το δεξί ή το αριστερό;), που υπήρξε τόσο υπέροχος δημιουργός και διασκεδαστής, ώστε να συγκρίνεται με τον Λιονέλ Μέσι. Ο Πεπ τον χαρακτήρισε ως τον «δεύτερο καλύτερο πασαδόρο» που συνάντησε στην προπονητική του καριέρα μετά τον αργεντινό σούπερ-σταρ.

Στις γιγαντοοθόνες του σταδίου όλοι θυμήθηκαν μερικές από τις κορυφαίες του στιγμές. Σε ένα άλλο βίντεο, παλιοί συμπαίκτες και αγαπημένα του πρόσωπα, του έστειλαν τα μηνύματά τους. Επειτα ο KdB στάθηκε στο κέντρο του τερέν, με τη σύζυγό του, Μισέλ, και τα παιδιά τους στο πλευρό του, για να πει δυό λόγια, ενώ ο Γκουαρντιόλα τον παρακολουθούσε δακρυσμένος από την πλάγια γραμμή. Ντροπαλός ήταν πάντα. Τώρα ήταν και συναισθηματικά φορτισμένος – τα λόγια έβγαιναν από τα χείλη του με δυσκολία. «Ηρθε η ώρα να πούμε αντίο. Σας αγαπάμε και θα σας ξαναδούμε σύντομα. Το Μάντσεστερ είναι το σπίτι μας. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας. Οταν ήρθα, δεν φανταζόμουν ότι θα έμενα 10 χρόνια. Κατακτήσαμε τα πάντα. Μεγαλώσαμε την πόλη και τον σύλλογο».

«Οταν ο Κέβιν αφίχθη στο Μάντσεστερ», είπε ο Γκουαρντιόλα, «είμαι βέβαιος ότι δεν ήταν οπαδός της Σίτι (πράγματι, στα μικρά του χρόνια υποστήριζε τη Λίβερπουλ, ονειρευόταν να γίνει παίκτης της και θαύμαζε τον Μάικλ Οουεν, επειδή ήταν μικροσκοπικός και πολύ γρήγορος σαν αυτόν). Αλλά τώρα είναι Σίτι, και θα είναι για πάντα. Συνδέθηκε πολύ με τους ανθρώπους της. Σήμερα (χθες) φάνηκε πόσο τον αγαπούν, πόσο τον σέβονται και τον ευγνωμονούν. Καλοί είναι οι τίτλοι, όμως δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτό. Είμαι μέρος αυτής της απόφασης (να φύγει), αλλά θα μας λείψει πολύ. Είναι μια θλιβερή μέρα».

Οπως ανακοίνωσε η Σίτι, σύντομα θα στηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του «Ετιχαντ» ένα άγαλμά του, δίπλα σε εκείνα των Νταβίντ Σίλβα, Σέρχιο Αγουέρο, Βενσάν Κομπανί, Κόλιν Μπελ, Φράνσις Λι και Μάικ Σάμερμπι. Ενας δρόμος έξω από τις ακαδημίες της πήρε, ήδη, το όνομά του. Στο ερώτημα, ποιος θα είναι ο επόμενος ντε Μπρόινε στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή, ο πρώην μέσος της Λίβερπουλ, Τζέιμι Ρέντκναπ, απάντησε στο Sky Sports: «Ο KdB είναι κάτι σαν μυθικός μονόκερως. Μην κάνετε τον κόπο να αναζητήσετε κάποιον άλλον σαν αυτόν».

Θα παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι το βράδυ της Κυριακής (25/5) στην έδρα της Φούλαμ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News