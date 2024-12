Μαξίμου: Ο Μιχάλης Αργυρού στη θέση του παραιτηθέντος Πατέλη

Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο Μιχάλης Αργυρού. Θα αντικαταστήσει, δηλαδή, τον Αλέξη Πατέλη ο οποίος την Δευτέρα γνωστοποίησε ότι στο τέλος του έτους αποχωρεί από το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών, ο Μιχάλης Γ. Αργυρού γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1972. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary). Η διδακτορική του διατριβή (1998) φέρει τίτλο “Greece and the European Union: An assessment of macroeconomic policies and trade effects”.

Από τον Ιούλιο του 2019 είναι καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Προηγουμένως, ήταν Λέκτορας, Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών στο Cardiff University (2005-2019) και Λέκτορας Οικονομικών στο Brunel University (1998-2005). Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι οι διεθνείς νομισματικές σχέσεις, η διεθνής μακροοικονομική και η ελληνική οικονομία.

Εχει δημοσιεύσει δύο ερευνητικές μονογραφίες σε θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομίας και μεγάλο αριθμό ερευνητικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού ακαδημαϊκού κύρους. Οι ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις του καλύπτουν θέματα που συμπεριλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή κρίση δημοσίου χρέους, εφαρμοσμένη νομισματική πολιτική, διατηρησιμότητα δημοσίου χρέους, όπως επίσης και καθορισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών, ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και διεθνούς εμπορίου/επενδύσεων. Το επιστημονικό του έργο έχει πάνω από 1700 βιβλιογραφικές ετεροαναφορές.

Έχει διεξάγει συμβουλευτική έρευνα επί της Ευρωπαϊκής κρίσης δημοσίου χρέους για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής της Αθήνας, μέλος του ερευνητικού δικτύου του Ομίλου CESifo του Μονάχου και μέλος του Julian Hodge Institute of Applied Macroeconomics.

Είναι παντρεμένος με την Κυριακή Μητρούση με την οποία έχουν μια κόρη.

Συγχαρητήρια Χατζηδάκη

Ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης συνεχάρη τον μέχρι σήμερα στενό συνεργάτη του, για τα νέα του καθήκοντα. Σχολίασε δε, ότι είναι σίγουρος για την επιτυχία του.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News