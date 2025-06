«Μακροπρόσθεσμη απειλή η Ρωσία» του Πούτιν – Το κοινό ανακοινωθέν των «32« του ΝΑΤΟ

Στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, οι χώρες-μέλη της Συμμαχίας επαναλαμβάνουν την «ακλόνητη δέσμευσή» τους στην αμοιβαία συνδρομή και δεσμεύονται να επενδύσουν το 5% της Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους στην Αμυνα και ασφάλεια, σε ορίζοντα δεκαετίας μέχρι το 2035.

Στο κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος (ολόκληρο εδώ) αναφέρεται πως η Ρωσία του Πούτιν αποτελεί «μακροπρόθεσμη απειλή», ενώ επαναδιατυπώνεται η στήριξη των μελών της Συμμαχίας προς την Ουκρανία.

«Οι Σύμμαχοι επαναλαμβάνουν την κυρίαρχη και μακροπρόθεσμη δέσμευση για την υποστήριξη της Ουκρανίας, η ασφάλεια της οποίας συμβάλλει στην δική μας (ασφάλεια), απέναντι στην μακροπρόθεσμη απειλή» που αντιπροσωπεύει η Ρωσία, τονίζεται στο κείμενο που εγκρίθηκε από τους 32 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ.

Δηλώνεται τέλος ότι η επόμενη Σύνοδος Κορυφής το 2026 θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μία «φανταστική» σύνοδο κορυφής, «μία μεγάλη επιτυχία». «Υποστηρίζω το Αρθρο 5», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ακολουθεί το κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος (στα αγγλικά):

«We, the Heads of State and Government of the North Atlantic Alliance, have gathered in The Hague to reaffirm our commitment to NATO, the strongest Alliance in history, and to the transatlantic bond. We reaffirm our ironclad commitment to collective defence as enshrined in Article 5 of the Washington Treaty – that an attack on one is an attack on all. We remain united and steadfast in our resolve to protect our one billion citizens, defend the Alliance, and safeguard our freedom and democracy.

United in the face of profound security threats and challenges, in particular the long- term threat posed by Russia to Euro-Atlantic security and the persistent threat of terrorism, Allies commit to invest 5% of GDP annually on core defence requirements as well as defence-and security-related spending by 2035 to ensure our individual and collective obligations, in accordance with Article 3 of the Washington Treaty. Our investments will ensure we have the forces, capabilities, resources, infrastructure, warfighting readiness, and resilience needed to deter and defend in line with our three core tasks of deterrence and defence, crisis prevention and management, and cooperative security.

Allies agree that this 5% commitment will comprise two essential categories of defence investment. Allies will allocate at least 3.5% of GDP annually based on the agreed definition of NATO defence expenditure by 2035 to resource core defence requirements, and to meet the NATO Capability Targets. Allies agree to submit annual plans showing a credible, incremental path to reach this goal. And Allies will account for up to 1.5% of GDP annually to inter alia protect our critical infrastructure, defend our networks, ensure our civil preparedness and resilience, unleash innovation, and strengthen our defence industrial base. The trajectory and balance of spending under this plan will be reviewed in 2029, in light of the strategic environment and updated Capability Targets. Allies reaffirm their enduring sovereign commitments to provide support to Ukraine, whose security contributes to ours, and, to this end, will include direct contributions towards Ukraine’s defence and its defence industry when calculating Allies’ defence spending.

We reaffirm our shared commitment to rapidly expand transatlantic defence industrial cooperation and to harness emerging technology and the spirit of innovation to advance our collective security. We will work to eliminate defence trade barriers among Allies and will leverage our partnerships to promote defence industrial cooperation.

We express our appreciation for the generous hospitality extended to us by the Kingdom of the Netherlands. We look forward to our next meeting in Türkiye in 2026 followed by a meeting in Albania».

Και στα ελληνικά:

«Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, συγκεντρωθήκαμε στη Χάγη για να επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας στο ΝΑΤΟ, την ισχυρότερη Συμμαχία στην ιστορία, και στον διατλαντικό δεσμό. Επαναβεβαιώνουμε την αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας στη συλλογική άμυνα όπως κατοχυρώνεται στο Αρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον – ότι επίθεση σε έναν είναι επίθεση σε όλους.

Παραμένουμε ενωμένοι και αταλάντευτοι στην αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε το ένα δισεκατομμύριο πολιτών μας, να υπερασπιστούμε τη Συμμαχία και να διαφυλάξουμε την ελευθερία και τη δημοκρατία μας. Ενωμένοι απέναντι σε σοβαρές απειλές και προκλήσεις για την ασφάλεια, και ιδιαίτερα απέναντι στην μακροπρόθεσμη απειλή που συνιστά η Ρωσία για την ευρωατλαντική ασφάλεια και την επίμονη απειλή της τρομοκρατίας, οι Σύμμαχοι δεσμεύονται να επενδύουν το 5% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2035 για βασικές αμυντικές ανάγκες καθώς και για σχετικές με την ασφάλεια δαπάνες, προκειμένου να τηρούν τις ατομικές και συλλογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το Αρθρο 3 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον. Οι επενδύσεις μας θα εξασφαλίσουν ότι διαθέτουμε τις απαραίτητες δυνάμεις, ικανότητες, πόρους, υποδομές, ετοιμότητα μάχης και ανθεκτικότητα ώστε να αποτρέψουμε και να υπερασπιστούμε σύμφωνα με τις τρεις βασικές αποστολές μας: αποτροπή και άμυνα, πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, και συνεργατική ασφάλεια.

Οι Σύμμαχοι συμφωνούν ότι η δέσμευση για το 5% θα περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες επενδύσεων: Τουλάχιστον 3,5% του ΑΕΠ ετησίως για την κάλυψη των βασικών αμυντικών αναγκών και για την επίτευξη των Στόχων Δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ (NATO Capability Targets), με βάση τον συμφωνημένο ορισμό των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ, έως το 2035. Εως 1,5% του ΑΕΠ ετησίως για δράσεις όπως η προστασία κρίσιμων υποδομών, η άμυνα των δικτύων, η πολιτική προετοιμασία και ανθεκτικότητα, η καινοτομία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης. Οι Σύμμαχοι θα υποβάλλουν ετήσια σχέδια που θα δείχνουν μια αξιόπιστη, σταδιακή πορεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η πορεία και η ισορροπία των δαπανών θα επανεξεταστούν το 2029, λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό περιβάλλον και τους επικαιροποιημένους Στόχους Δυνατοτήτων.

Οι Σύμμαχοι επαναβεβαιώνουν τη διαρκή κυριαρχική τους δέσμευση να στηρίζουν την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια συμβάλλει στη δική μας. Για τον σκοπό αυτό, οι άμεσες συνεισφορές προς την άμυνα της Ουκρανίας και τη βιομηχανία άμυνάς της θα περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των αμυντικών δαπανών των Συμμάχων.

Επαναβεβαιώνουμε τη συλλογική μας δέσμευση να επεκτείνουμε γρήγορα τη διατλαντική αμυντική βιομηχανική συνεργασία και να αξιοποιήσουμε την αναδυόμενη τεχνολογία και το πνεύμα της καινοτομίας για να ενισχύσουμε τη συλλογική μας ασφάλεια. Θα εργαστούμε για την εξάλειψη των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των Συμμάχων και θα αξιοποιήσουμε τις συνεργασίες μας για την προώθηση της βιομηχανικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας.

Εκφράζουμε την εκτίμησή μας για τη γενναιόδωρη φιλοξενία που μας προσέφερε το Βασίλειο της Ολλανδίας. Ανυπομονούμε για την επόμενη σύνοδό μας στην Τουρκία το 2026, και ακολούθως σε σύνοδο στην Αλβανία».

