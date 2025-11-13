Μακρόν για τα 10 χρόνια από το Μπατακλάν: Ο πόνος παραμένει

«Η Γαλλία θυμάται» και «ο πόνος παραμένει», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν σε μια σύντομη ανάρτηση στο X, την Πέμπτη, 10 χρόνια μετά τις τζιχαντιστικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015, που άφησαν πίσω 132 νεκρούς και πάνω από 350 τραυματίες στο Παρίσι και σε προάστιά του.

«Δέκα χρόνια. Ο πόνος παραμένει. Με αδελφοσύνη, για τις ζωές που χάθηκαν, τους τραυματίες, τις οικογένειες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, η Γαλλία θυμάται», έγραψε ο Μακρόν, καθώς η χώρα αποτίει φόρο τιμής στα θύματα αυτών των επιθέσεων.

Ο γάλλος πρόεδρος ξεκίνησε να αποτίει φόρο τιμής επισκεπτόμενος κάθε σημείο των επιθέσεων μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας και είχε προγραμματιστεί να εκφωνήσει ομιλία αργότερα την Πέμπτη.

Εκτός από τον συναυλιακό χώρο Μπατακλάν, όπου σκοτώθηκαν τα περισσότερα θύματα, επιθέσεις σημειώθηκαν ταυτόχρονα σε δρόμους, καφέ και εστιατόρια της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News