Ο Εμανουέλ Μακρόν και η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα των επιθέσεων, την Πέμπτη | LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS
Κόσμος

Μακρόν για τα 10 χρόνια από το Μπατακλάν: Ο πόνος παραμένει

Ο γάλλος πρόεδρος μαζί με πρώην προέδρους της χώρας, υπουργούς, τη δήμαρχο του Παρισιού και υψηλόβαθμους αξιωματούχους απέτισε φόρο τιμής για τα θύματα των τζιχαντιστικών επιθέσεων του Νοεμβρίου 2015

Protagon Team Protagon Team 13 Νοεμβρίου 2025, 15:53
«Η Γαλλία θυμάται» και «ο πόνος παραμένει», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν σε μια σύντομη ανάρτηση στο X, την Πέμπτη, 10 χρόνια μετά τις τζιχαντιστικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015, που άφησαν πίσω 132 νεκρούς και πάνω από 350 τραυματίες στο Παρίσι και σε προάστιά του.

«Δέκα χρόνια. Ο πόνος παραμένει. Με αδελφοσύνη, για τις ζωές που χάθηκαν, τους τραυματίες, τις οικογένειες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, η Γαλλία θυμάται», έγραψε ο Μακρόν, καθώς η χώρα αποτίει φόρο τιμής στα θύματα αυτών των επιθέσεων.

Κόσμος στέκεται σε ένα από τα σημεία των επιθέσεων, στη συμβολή των δρόμων Μπισά και Αλιμπέρ, στο Παρίσι, το μεσημέρι της Πέμπτης – LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Ο γάλλος πρόεδρος ξεκίνησε να αποτίει φόρο τιμής επισκεπτόμενος κάθε σημείο των επιθέσεων μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας και είχε προγραμματιστεί να εκφωνήσει ομιλία αργότερα την Πέμπτη.

Ο Πύργος του Αϊφελ στα χρώματα της Γαλλίας, προς τιμή των θυμάτων, το βράδυ της Τετάρτης – REUTERS/Abdul Saboor

Εκτός από τον συναυλιακό χώρο Μπατακλάν, όπου σκοτώθηκαν τα περισσότερα θύματα, επιθέσεις σημειώθηκαν ταυτόχρονα σε δρόμους, καφέ και εστιατόρια της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο κόσμος αφήνει κεριά και λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων των ισλαμιστών, στην Πλατεία Δημοκρατίας του Παρισιού, το βράδυ της Τετάρτης – REUTERS/Abdul Saboor

