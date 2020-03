Μακρόν: Ετοιμοι να βοηθήσουμε την Ελλάδα στη φύλαξη των συνόρων

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε την «πλήρη αλληλεγγύη» της Γαλλίας προς την Ελλάδα και τη Βουλγαρία λόγω της αυξημένης εισροής μεταναστών από την Τουρκία, αλλά και την πρόθεσή του «να παρασχεθεί (στις δύο χώρες) άμεση βοήθεια ώστε να προστατευθούν τα σύνορα» στο πλαίσιο «ευρωπαϊκών προσπαθειών».

«Πλήρης αλληλεγγύη προς την Ελλάδας και τη Βουλγαρία. Η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες να τους παρασχεθεί άμεση βοήθεια και να προστατευθούν τα σύνορα», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο Twitter το βράδυ της Κυριακής.

«Πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού ώστε να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική και μεταναστευτική κρίση», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος.

Pleine solidarité avec la Grèce et la Bulgarie, la France est prête à contribuer aux efforts européens pour leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières. Nous devons agir ensemble pour éviter une crise humanitaire et migratoire.

