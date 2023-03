Μακελειό στο Αμβούργο με πυροβολισμούς και νεκρούς σε εκκλησία μαρτύρων του Ιεχωβά

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τόσοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλου σε εκκλησία Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Aλστερντορφ, στο βόρειο Αμβούργο, το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την Bild, αρχικά εντοπίστηκαν έξι νεκροί. Ο έβδομος βρέθηκε από αστυνομικούς στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, σε απόσταση από τα άλλα θύματα, με τις Αρχές να ανακοινώνουν ότι πιθανότατα πρόκειται για τον δράστη.

«Βρήκαμε νεκρό άτομο σε κοινοτικό κέντρο στο Γκρος Μπόρστελ που υποθέτουμε ότι θα μπορούσε να είναι ο δράστης», ανέφερε η Αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter, προσθέτοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονταν «προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα να εμπλέκονται άλλοι δράστες».

«Δεν είναι ακόμη σαφές εάν πρόκειται για τον δράστη, ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία για διαφυγή του δράστη ή των δραστών της επίθεσης», δήλωσε από την πλευρά του ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Αμβούργου.

Συμπλήρωσε πως δεν υπάρχουν ακόμη αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το κίνητρο της επίθεσης.

Shots were fired inside a building used by Jehovah’s Witnesses in the German city of Hamburg on Thursday evening, and an unspecified number of people were killed or wounded, police said. https://t.co/OEgpYpVzCg pic.twitter.com/Z01FgJLWaZ — The Associated Press (@AP) March 9, 2023

🚨BREAKING: 6 dead, many injured following mass shooting in Alsterdorf, Germanypic.twitter.com/QGk7wJHbac — Breaking News (@NewsJunkieBreak) March 9, 2023

«Οι αναφορές από το Αλστερντορφ απόψε συγκλονίζουν. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καταβάλλουν προσπάθειες για τον εντοπισμό των δραστών και την εξακρίβωση των κινήτρων. Παρακαλώ, δώστε προσοχή στις οδηγίες της αστυνομίας του Αμβούργου», υπογράμμισε στη δική του δήλωση ο δήμαρχος της χανσεατικής πόλης Πέτερ Τσέντσερ.

Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd. Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung des / der Täter & der Aufklärung der Hintergründe. Bitte beachten Sie die Hinweise der @PolizeiHamburg. https://t.co/38UcdguLzH — Peter Tschentscher (@TschenPe) March 9, 2023

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε κάνει λόγο για «λουτρό αίματος», προειδοποιώντας τους πολίτες για «εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο», ενώ το περιστατικό βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ζήτησε μάλιστα από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τη χρήση των κινητών τηλεφώνων τους, προκειμένου να μην υπερφορτωθεί το δίκτυο. «Αναζητείστε αμέσως καταφύγιο σε κτίριο. Χρησιμοποιείστε το τηλέφωνο μόνο σε έκτακτη ανάγκη, προκειμένου να μην καταρρεύσουν οι γραμμές», προέτρεπε το μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες.

Η πρώτη ειδοποίηση έφθασε στην Αστυνομία λίγο μετά τις 21:15 (τοπική ώρα· στις 22:15 ώρα Ελλάδας) και αφορούσε πληροφορίες για πυροβολισμούς σε κτίριο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Latest scenes from outside a church of Jehovah’s Witnesses in the northern German city of Hamburg where police say several people have been killed and others were injured in a shooting https://t.co/nLt0IjcA68 pic.twitter.com/r5GVcB0L9d — Bloomberg TV (@BloombergTV) March 10, 2023

Αστυνομικοί που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή έσπευσαν επιτόπου κι άκουσαν άλλον έναν πυροβολισμό καθώς προσέγγιζαν το κτίριο, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ επικαλούμενο τις πρώτες πληροφορίες για το συμβάν. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί δεν πυροβόλησαν, κατά την ίδια πηγή.

Several people have been killed and several others seriously injured in a shooting at a Jehovah's Witness church in the northern German city of Hamburg, with the motive for the attack unclear, police said https://t.co/dqCWX2mLtU pic.twitter.com/Inu0J6bwxX — Reuters (@Reuters) March 10, 2023

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News