Μακελειό στη Φλόριντα: Ενοπλος άνοιξε πυρ σε τουρνουά βιντεοπαιχνιδιών

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη περισσότεροι έχουν τραυματιστεί κατά την επίθεση ενόπλου κατά νέων που συμμετείχαν σε τουρνουά βιντεοπαιχνιδιού στο κέντρο του Τζάκσονβιλ της Φλόριντας.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι για την ώρα αδιευκρίνιστος, αλλά κάποιες μη διασταυρωμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 νεκρούς και 9 έως 11 τραυματίες.

Ενας ύποπτος είναι νεκρός στο σημείο της επίθεσης, πιθανόν από αυτοπυροβολισμό, σύμφωνα με τις Αρχές, οι οποίες ερευνούν και για τυχόν συνεργούς.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ κατά νέων που συμμετείχαν σε τουρνουά του παιχνιδιού Madden NFL που γινόταν σε εμπορικό κέντρο.

What’s wrong wit sum ppl🤬 there was a SHOOTING during a Madden tournament in Jacksonville at least 4 ppl are dead and another 10 injured 🙏🏾 pic.twitter.com/A4kUTsUZJf

