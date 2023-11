Μαίνονται οι συγκρούσεις στη Γάζα, αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών

Τουλάχιστον 9.770 Παλαιστίνιοι, περιλαμβανομένων 4.800 παιδιών και 2.550 γυναικών, έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας μετά τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε την Κυριακή, 30η ημέρα της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, Ασραφ αλ Κούντρα, έπειτα από ακόμη ένα βράδυ σφοδρής πολιορκίας του παλαιστινιακού θύλακα από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Ο απολογισμός αυτός δεν ήταν δυνατό να επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές ωστόσο οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θεωρούν, εν πολλοίς, αξιόπιστες τις σχετικές ανακοινώσεις των τοπικών υγειονομικών Αρχών, οι οποίες άλλωστε έρχονται μετά τις πολλαπλές αναφορές διεθνών ΜΜΕ και υπηρεσιών του ΟΗΕ για μεγάλο αριθμό νεκρών μεταξύ των κατοίκων της Γάζας.

The lsraeli aggression on Gaza Strip: • 9770 Palestinians killed, including 4800 children and 2550 women. pic.twitter.com/dWYAf1mvmG

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και 45 άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα των Ισραηλινών που είχε ως στόχο τον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, το βράδυ του Σαββάτου, κατήγγειλε η τρομοκρατική οργάνωση που διοικεί τη Γάζα.

«Ο αριθμός των μαρτύρων (σ.σ. των νεκρών) από τη σφαγή του Μαγκάζι αυξήθηκε στους 45», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Γάζας σε απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ασράφ Αλ-Κούντρα είχε αρχικά κάνει λόγο για «πάνω από 30 μάρτυρες» που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «μετά τη σφαγή που έγινε από τις κατοχικές δυνάμεις (σ.σ. το Ισραήλ) στον καταυλισμό Μαγκάζι». Η πλειονότητα των θυμάτων «είναι παιδιά και γυναίκες», ενώ σπίτια έγιναν άμεσοι στόχοι, πρόσθεσε.

Δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που η Χαμάς καταγγέλλει πλήγμα σε πολιτικούς στόχους, ισχυρισμό που συνήθως το Ισραήλ διαψεύδει λέγοντας ότι πλήττει βάσεις και υποδομές των τρομοκρατών, τους οποίους κατηγορεί ότι «κρύβονται» σε οικισμούς, νοσοκομεία, κ.ο.κ..

Numerous casualties reported following the lsraeli bombing of a house in northern Gaza Strip. pic.twitter.com/DgKLAMOquZ

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 4, 2023