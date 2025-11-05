Μαδρίτη σε Γούντι Αλεν: Σου δίνουμε €1,5 εκατ. για την επόμενη ταινία σου – υπό έναν όρο

Η Μαδρίτη αγόρασε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη ταινία του Γούντι Αλεν.

Η συντηρητική περιφερειακή κυβέρνηση, με επικεφαλής την Ισαμπέλ Αγιούσο, θα καταβάλει στον 89χρονο σκηνοθέτη 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να γυρίσει την επόμενη μεγάλου μήκους ταινία του στην ισπανική πρωτεύουσα και γύρω από αυτήν –με την προϋπόθεση ότι η λέξη «Μαδρίτη» θα εμφανίζεται στον τίτλο της.

Η σύμβαση, η οποία αναφέρει το κινηματογραφικό έργο με τον προσωρινό τίτλο «WASP 2026», ορίζει ότι πρέπει να γυριστεί εξ ολοκλήρου εντός της περιφέρειας, με τουλάχιστον το 15% των υπαίθριων σκηνών του να γυρίζονται σε αναγνωρίσιμες τοποθεσίες της Μαδρίτης, καθώς και σε μια άλλη αναγνωρίσιμη τοποθεσία σε κοντινή περιοχή.

«Ο Γούντι Αλεν είναι ένας από τους πιο πολυδιάστατους σύγχρονους καλλιτέχνες στο κινηματογραφικό τοπίο, ο οποίος έχει διαμορφώσει ένα από τα πιο πρωτότυπα και πολύτιμα στυλ στην κινηματογραφική παραγωγή», αναφέρεται στη σύμβαση.

«Τα γυρίσματα μιας ταινίας σε μια περιοχή μπορούν να σημάνουν τεράστια αύξηση της δημοτικότητας, της διεθνούς εικόνας και της τουριστικής έλξης, και όταν δείχνει σκηνές ή τοποθεσίες αντιπροσωπευτικές μιας περιοχής, καθιστώντας την σχεδόν πρωταγωνίστρια στην υπόθεση, ενισχύει την αναγνώρισή της και την εντυπώνει στη μνήμη του θεατή», προσθέτει.

Οπως σημείωσαν οι Times, η Μαδρίτη φέτος κατέγραψε ρεκόρ διανυκτερεύσεων από επισκέπτες από το εξωτερικό, ξεπερνώντας τα τέσσερα εκατομμύρια αυτό το καλοκαίρι, μια αύξηση 9% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο.

Η περιφερειακή κυβέρνηση ελπίζει ότι η ταινία μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα που είχε το φιλμ «Διακοπές στη Ρώμη» για την ιταλική πρωτεύουσα στις αρχές της δεκαετίας του 50 και η σειρά «Emily in Paris» για τη γαλλική πρωτεύουσα.

Ο Αλεν έχει γυρίσει ταινίες στην Ισπανία στο παρελθόν. Το δημοτικό συμβούλιο της Βαρκελώνης και η καταλανική περιφερειακή κυβέρνηση επένδυσαν από κοινού 1,5 εκατομμύριο ευρώ στην ταινία του 2008 «Βίκι, Κριστίνα, Μπαρτσελόνα», ​​στην οποία πρωταγωνίστησαν οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Πενέλοπε Κρουζ, Σκάρλετ Γιόχανσον και Ρεμπέκα Χολ.

Η ταινία του «Rifkin’s Festival», γυρίστηκε το 2020, στο Σαν Σεμπαστιάν.

Ο Αλεν απέκτησε μια έπαυλη 1.100 τ.μ. στη Βαρκελώνη, ανέφεραν ισπανικά μέσα ενημέρωσης αυτόν τον μήνα, αξίας περίπου έξι εκατομμυρίων ευρώ.

Η καριέρα του σκηνοθέτη έχει επισκιαστεί από κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση που επανεμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του κινήματος MeToo.

Το 1992, ξέσπασε σκάνδαλο όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Αλεν ήταν σε σχέση με τη Σουν-Γι Πρέβιν, την υιοθετημένη κόρη της μακροχρόνιας συντρόφου του, Μία Φάροου.

Την ίδια χρονιά, η υιοθετημένη κόρη τους, Ντίλαν Φάροου, τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση.

Οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν από τον Αλεν και δεν τεκμηριώθηκαν ποτέ σε επίσημες έρευνες. Ο σκηνοθέτης και η Πρέβιν παντρεύτηκαν το 1997 και παραμένουν μαζί.

