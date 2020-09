«Μα η φιλία είναι φιλία»: ο Νίκος Πορτοκάλογλου για τον έναν χρόνο χωρίς τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

View this post on Instagram

Μα η φιλία ειναι φιλία θέλει παιχνίδι και ταξίδι κι αλητεία Ναι η φιλία ειναι φιλία θέλει ξενύχτι κι αμπελοφιλοσοφία θέλει τέχνη και θυσία καυγάδες, μπελάδες και παιδικά αστεία… Πάει κιόλας ένας χρόνος χωρίς τον Λαυρέντη μας. Ένα σπουδαίο τραγουδοποιό, έναν απλό, ντόμπρο και παθιασμένο άνθρωπο. Είμαστε τυχεροί που έζησε ανάμεσα μας και για την τεράστια κληρονομιά που μας άφησε. Ευχαριστούμε φίλε… @lavrentis_machairitsas