Λούβρο: Προσωρινό λουκέτο σε γκαλερί με ελληνικά κεραμικά, λόγω προβλημάτων στατικότητας

Μια ακόμη δυσάρεστη εξέλιξη για το πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, το οποίο ανακοίνωσε ότι κλείνει προληπτικά μία από τις ιστορικές αίθουσές του.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το μουσείο βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της δημόσιας κριτικής για σοβαρά κενά ασφαλείας, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη θεαματική ληστεία κοσμημάτων στο εσωτερικό του.

Ειδικότερα, η διεύθυνση του Μουσείου ανακοίνωσε ότι κλείνει μία από τις γκαλερί του ως προληπτικό μέτρο, μετά από έλεγχο που εντόπισε προβλήματα στατικότητας σε ορισμένα δοκάρια του κτιρίου. Πρόκειται για τη Γκαλερί Καμπάνια (Campana), η οποία αποτελείται από εννέα αίθουσες αφιερωμένες στην αρχαία ελληνική κεραμική.

Η αίθουσα θα παραμείνει κλειστή όσο συνεχίζονται οι έρευνες για «ορισμένα δοκάρια που στηρίζουν τα πατώματα του δεύτερου ορόφου» πάνω από αυτήν, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μετέδωσε το France24.

Το Mουσείο διευκρίνισε ότι η απόφαση δεν συνδέεται με τη ληστεία που σημειώθηκε πρόσφατα , ωστόσο, έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη επιβαρυμένο κλίμα, καθώς το ίδρυμα βρίσκεται στο στόχαστρο για ελλείψεις στους μηχανισμούς ασφαλείας του.

🔴🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Après les problèmes de sécurité, une galerie de NEUF SALLES doit désormais être FERMÉE d’urgence au Louvre en raison d’un risque d’EFFONDREMENT. L’un des espaces les plus prestigieux du musée, la galerie Campana, qui abrite une collection… pic.twitter.com/vflFH5V0Xt — Bastion (@BastionMediaFR) November 17, 2025

Τον περασμένο μήνα, τετραμελής συμμορία εισέβαλε μέρα μεσημέρι στο Λούβρο χρησιμοποιώντας αναδιπλούμενη σκάλα και τροχούς, αφαιρώντας κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων μπροστά στα έκπληκτα μάτια των επισκεπτών.

Πριν από τη διάρρηξη, η γενική διευθύντρια του Μουσείου είχε δημοσίως προειδοποιήσει για την κατάσταση στο εσωτερικό του πρώην βασιλικού ανακτόρου, το οποίο πέρυσι υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες.

Σε υπόμνημά της τον Ιανουάριο, η Λοράνς ντε Καρ είχε κάνει λόγο για «πολλαπλασιασμό ζημιών στους εκθεσιακούς χώρους, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση».

LOUVRE : Le musée du #Louvre annonce la fermeture au public de la galerie Campana, ensemble de neuf salles, en raison d’une “fragilité” de l’édifice, concernant des “poutres portant les planchers” du deuxième étage de l’aile sud du quadrilatère Sully (communiqué du musée… pic.twitter.com/2Bo07jl231 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 17, 2025

Ορισμένες περιοχές, όπως σημείωνε, «δεν είναι πλέον στεγανές, ενώ άλλες παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη διατήρηση των έργων τέχνης».

Η Γκαλερί Καμπάνια βρίσκεται στον πρώτο όροφο της πτέρυγας Sully, στο ανατολικό άκρο του συγκροτήματος. Ο δεύτερος όροφος, ακριβώς από πάνω, έχει εντοπιστεί από τη διοίκηση του μουσείου ως ο χώρος όπου εμφανίζονται τα δομικά προβλήματα.

Η περιοχή αυτή χρησιμοποιείται σήμερα ως γραφειακός χώρος, όπως αναφέρεται. Τα 65 άτομα που εργάζονταν εκεί μετακινούνται προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι περαιτέρω έρευνες.

«Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η Γκαλερί Καμπάνια θα παραμείνει κλειστή για το κοινό ως προληπτικό μέτρο», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μουσείου.

